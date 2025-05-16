Рыбинская ГЭС увеличивает расходы после дождей

Рыбинская ГЭС до 20 мая будет работать со средними сбросными расходами 1500-1700 м3/с. Как пояснили в «РусГидро», решение об увеличении расходов было принято из-за интенсивных дождей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По информации метеорологов, 13 мая в регионе выпало более 40% от месячной нормы осадков. Увеличить объем расходов нужно для того, чтобы не допустить превышение отметки нормального подпорного уровня (НПУ) Рыбинского водохранилища. На утро 15 мая уровень находился на отметке 101,69 м, при НПУ в 101,81 м.

При этом Угличская ГЭС пока работает по указаниям Росводресурсов, данным на период с 11 мая по 10 июня. Уровень воды в водохранилище находится на отметке 112,64 м при НПУ в 112,82 м.

Алла Чижова