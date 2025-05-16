В Ставрополе усилят меры безопасности на 36 водоемах к купальному сезону

Администрация Ставрополя утвердила комплекс мер безопасности на 36 городских водоемах в преддверии купального сезона, включая проверку владельцев объектов, установку предупреждающих знаков и благоустройство Комсомольского пруда. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям глава Ставрополя Иван Ульянченко определил основные направления подготовки. Муниципалитет готовит нормативный документ об официальном старте купального сезона и разрабатывает специальные алгоритмы действий для снижения вероятности несчастных случаев.

Параллельно запланировано обучение руководителей детских оздоровительных лагерей. В образовательных учреждениях на уроках ОБЖ школьники изучают правила поведения на воде, приемы безопасности и методы оказания первой помощи. Летом подобные занятия продолжатся в пришкольных лагерях.

Николай Аксенов