На Кубани запретили к ввозу более 2 тонн семян кукурузы из Сербии

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля 12 мая 2025 года выявило в четырех партиях семян кукурузы, поступивших из Сербии в Краснодарский край, карантинный для Российской Федерации объект — южную пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum). Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Общий объем зараженной продукции превысил 2,16 т. Наличие фитопатогена было подтверждено заключением Краснодарского подразделения ФГБУ «ВНИИЗЖ» о карантинном фитосанитарном состоянии продукции. В целях недопущения распространения заболевания на территории страны партии зараженных семян запрещены к ввозу.

Вячеслав Рыжков