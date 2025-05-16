Водитель погиб в ДТП в районе Усть-Лабинска

Около 6:00 утра 16 мая на автодороге Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу в зоне, где это запрещено правилами дорожного движения, и совершил столкновение с движущимся навстречу грузовым Fiat Ducato под управлением 56-летней женщины.

В результате происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства аварии уточняются.

Вячеслав Рыжков