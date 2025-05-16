В Челябинскую область ввезли 250 тонн абрикосов и черешни из Центральной Азии

На территорию Челябинской области за месяц ввезено 39 партий абрикосов и черешни. Общий вес сезонной продукции составил 250 т, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Отмечено, что с 15 апреля по 15 мая фитосанитарный контроль прошли 197,3 т абрикосов и 52 т черешни. В результате отобранных проб продукции не было найдено карантинных насекомых, болезней и микроорганизмов.

Вся продукция привезена из Таджикистана и Узбекистана.