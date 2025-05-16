Экс-супруге погибшего бойца СВО дали условный срок за махинации с соцвыплатами

Красноярский суд приговорил к 4,5 годам условно бывшую жену погибшего участника спецоперации, признав ее виновной в мошенничестве при оформлении социальных выплат. Об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По сведениям ведомства, в 2014 году обвиняемая развелась с супругом. В 2022 году по решению призывной комиссии ее бывшего мужа отправили в зону СВО стрелком-оператором десантно-штурмового взвода. Мобилизованный погиб летом 2023 года, и его экс-супруга решила незаконно получить компенсацию за смерть бойца.

Злоумышленница предоставила в военкомат ложные сведения о наличии зарегистрированного между ними брака. На основании этого она получила почти 3,5 млн руб. Когда обман вскрылся, следственные органы возбудили уголовное дело.

Илья Николаев