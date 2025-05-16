Разнорабочий получил травмы после падения на стройке нижегородской ледовой арены

На стройке ледового дворца в Нижнем Новгороде получил травмы 24-летний разнорабочий ООО «КСК Строй». Он упал с трехметровой высоты, сообщили в региональной госинспекции труда 15 мая 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Строительство ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Там уточнили, что пострадавший получил множественные переломы. Его доставили в больницу. При этом извещение о несчастном случае на производстве работодатель в установленный срок не направил, что нарушает Трудовой кодекс РФ.

Как писал «Ъ-Приволжье», по состоянию на август 2024 года при строительстве ледового дворца погибли три работника.

Галина Шамберина