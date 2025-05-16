Во Франции разблокировали счета Русского дома в Париже

Министерство экономики и финансов Франции позволило российскому загранпредставительству проводить «жизнеобеспечивающие» платежи, сообщают «Известия» со ссылкой на контакты в организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Русский дом науки и культуры в Париже Фото: Русский дом науки и культуры в Париже

«Счет функционирует в ограниченном режиме — проведение платежей (осуществляется.— "Ъ") исключительно с помощью операционного сотрудника банка»,— рассказали газете в Русском доме.

Как следует из материала «Известий», с марта 2022 года Русский дом подвергся 15 актам вандализма. В феврале 2025 года посол РФ во Франции Алексей Мешков заявлял о попытках властей заблокировать работу организации.

Русские дома за рубежом — это проект федерального агентства Россотрудничество, подведомственного МИДу. В 2022 году Евросоюз ввел против организации санкции.

Еще в 2022 году Евросоюз внес Россотрудничество в санкционный список. Сейчас, по данным «Известий», Русские дома продолжают работу в 20 странах Европы, включая Испанию, Италию, Германию и Польшу. Характер давления на загранпредставительства России зависит от подходов стран к предписаниям ЕС на внутригосударственном уровне.