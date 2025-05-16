Мобилизованного магнитогорца приговорили к семи годам колонии за самоволку

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор старшему матросу, призванному на военную службу в рамках частичной мобилизации и не вернувшемуся в часть из краткосрочного отпуска. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд и следствие установили, что 25 апреля 2024 года мобилизованный старший матрос должен был вернуться из отпуска в воинскую часть, дислоцированную в Донецкой Народной Республике, но не явился без уважительной причины. 24 январе этого года военнослужащего задержала полиция в Магнитогорске.

Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу более одного месяца, совершенные в период мобилизации или военного положения). Приговор не вступил в законную силу.