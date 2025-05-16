В Челябинске расторгли контракт на ремонт стадиона «Лидер» за 23 млн рублей

Подрядчик по капитальному ремонту спортивного стадиона «Лидер» в Ленинском районе Челябинска — ООО «Гарантстройсервис» («ГСС») — расторг контракт на выполнение работ. Причиной стали отсутствие чертежей металлоконструкций в техзадании и нарушение заказчиком антимонопольного законодательства. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Стоимость контракта составляла более 23,1 млн руб. Согласно техзаданию, ООО «ГСС» нужно было установить фундамент под трибуны, ограждения, смонтировать металлоконструкции навеса и сиденья, а также благоустроить прилегающую территорию. Сроки выполнения работ — с 1 мая по 30 сентября 2025 года.

В уведомлении о расторжении контракта ООО «ГСС» отметило, что заказчик МБУ «Спортивный комплекс „Лидер“» не предоставил проектную документацию для изготовление металлоконструкций фундамента. Кроме того, отсутствуют сведения о спецификации на применяемые материалы. Без металлоконструкций подрядчик не мог приступить к проектированию фундамента. Заказчик же на просьбу подрядчика предоставить исправленную документацию ответил отказом.

«ГСС» также указал на нарушение антимонопольного законодательства — условие об обязательном закупе конкретных материалов у ООО «Авангард». Подрядчик пришел к выводу, что перечисленные обстоятельства не позволят ему выполнить работу надлежащего качества.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», предыдущим подрядчиком капитального ремонта стадиона «Лидер» в Ленинском районе Челябинска являлась компания «АРС». Она стала победителем аукциона в декабре 2023 года и заключила контракт с МБУ «Спортивный комплекс „Лидер“» стоимостью 20 млн руб.

В августе прошлого года челябинское УФАС РФ включило «АРС» в реестр недобросовестных поставщиков. По данным антимонопольной службы, подрядчик должен был закончить работы в августе 2024-го, однако он к ним так и не приступил, отказавшись месяцем ранее от исполнения контракта. Компания объяснила свои действия ростом цен на строительные материалы. Однако доказательства ООО «АРС» на заседании УФАС предоставить не смогло.

В августе 2024 года МБУ «Спортивный комплекс „Лидер“» провел повторный аукцион для капитального ремонта объекта. Тогда начальная стоимость контракта составила 21,6 млн руб. Однако торги не состоялись из-за отсутствия заявок. В повторном аукционе в марте этого года победило ООО «ГСС».