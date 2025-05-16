Перевозки контейнеров на Северной железной дороге на экспорт в январе-апреле выросли на 2%

В январе-апреле 2025 года со станций Северной железной дороги на экспорт отправлено 89,2 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 2,1% больше, чем за тот же период 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

Во всех видах сообщения (на экспорт, импорт и внутри страны) перевезено 113 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) (-3,5%).

Перевозки груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-апреле составили более 100 тыс. контейнеров ДФЭ (-5,2%). В них перевезено 1,8 млн тонн грузов.

В том числе перевезено:

– лесных грузов, 46 тыс. ДФЭ (-3,2% к январю-апрелю 2024 года);

– бумаги, 28 тыс. ДФЭ (+6,6%);

– химических и минеральных удобрений, 17,7 тыс. ДФЭ (+3%).

Кроме того, в контейнерах перевозились черные металлы, химикаты, машины и двигатели, строительные грузы, нефтепродукты, метизы, промышленные товары и продукты, металлоконструкции, автомобили.

ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога