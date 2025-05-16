В Ижевске начали стройку завода стройлесов с объемом инвестиций под 3 млрд руб.

В Ижевске начали возведение завода—парка по производству строительных лесов компанией «Союз», сообщил в Telegram глава Удмуртии Александр Бречалов. Площадь завода составит около 50 тыс. кв. м. Предприятие обеспечит более 500 рабочих мест. Оно будет состоять из нескольких корпусов, первый на очереди — цех оцинковки. В проект планируют инвестировать порядка 3 млрд руб. Площадка расположена на Воткинском шоссе.

Напомним, 5 июня 2024 года на ПМЭФ господин Бречалов подписал соглашение с гендиректором завода «Союз» Олегом Смирновым на предоставление площадки заводу для строительства цеха горячего цинкования. Он позволит увеличить объем производства с 850 до 1,8 тыс. тонн в месяц.

ЗСЛ «Союз» занимается среди прочего производством высоконагруженных элементов и конструкций строительных лесов для возведения высотных сооружений. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль ЗЛС в 2024 году увеличилась почти в 3 раза по сравнению с 2023-м и составила 981,5 млн руб. при выручке 4,9 млрд руб. Прирост последнего показателя за год составил 134,8%. ООО было зарегистрировано в 2018 году в Ижевске.