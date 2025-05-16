Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях 16 мая

В Новороссийске сегодня, 16 мая, запланированы учения в акватории морского порта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Учения пройдут в период с 11:00 до 13:00. Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Также будут выполнены стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств. К ним относятся суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные и парусные суда, надувные и спортивные плавсредства. Также запрещены подводные работы и водолазные спуски.

Алена Воробьева