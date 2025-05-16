На Ставрополье предпринимателям вернули 4,1 млн рублей долгов по госконтрактам

Прокуратура Ставропольского края в 2025 году приостановила более 600 необоснованных проверок предпринимателей и помогла бизнесу вернуть 4,1 млн руб. долгов по государственным контрактам. Сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

«По инициативе прокуратуры аннулированы результаты пяти незаконных контрольных мероприятий»,— рассказал прокурор края Юрий Немкин.

За нарушения при проведении проверок бизнеса к административной ответственности привлечены 34 должностных лица контролирующих органов.

Николай Аксенов