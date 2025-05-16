В Оренбурге для участия в гастрофестивале и ярмарке зарегистрировались 330 предпринимателей

В Оренбурге на площади им. Ленина 24-25 мая пройдут маркет локальных мастеров «Сделано в Оренбуржье» и гастрономический фестиваль «Вкусы Оренбуржья». В настоящее время уже зарегистрировано рекордное количество заявок от предпринимателей: 300 на участие в маркете и 30 на участие в гастрофестивале. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что заявки еще принимаются. Посетители гастрофестиваля смогут продегустировать фермерскую продукцию и блюда степной кухни. Также программа включает мастер-классы от шеф-поваров, фотозоны, детскую анимацию, живую музыку, игры и подарки.

На ярмарке можно купить изделия от оренбургских мастеров. Также будет работать мобильный туристический информационный центр, где расскажут о достопримечательностях региона и помогут спланировать летний отдых.

Ярмарка и гастрофестиваль проводятся в четвертый раз в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Руфия Кутляева