В ДТП на трассе «Кочубей-Минеральные Воды» погиб 67-летний пассажир «Лады»

На 306-м км трассы «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды» произошло лобовое ДТП с участием «Лады Калина» и автомобиля Ford в котором погиб 67-летний пассажир. Остальные участники происшествия не пострадали, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

«По предварительным данным, 61-летний водитель "Лады Калины" при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю Ford который двигался по главной дороге, что привело к столкновению»,— сообщил командир роты 2-го отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции города Пятигорск ГУ МВД России Александр Ткаченко.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства инцидента выясняются.

Николай Аксенов