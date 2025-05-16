Чемпионат Удмуртии по вертолетному спорту пройдет на аэродроме в Пирогово 17 мая

Чемпионат Удмуртии по вертолетному спорту состоится на аэродроме в деревне Пирогово 17 мая (0+), сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. Соревнования состоятся впервые за 40 лет. За звание чемпиона поборются четыре экипажа. Для посетителей организуют бесплатную парковку и медицинское сопровождение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии

Мероприятие стартует в 13:00 с концертной программы, мастер-классов по авиамоделированию. Также будут открыты тематические фотозоны и фудкорт. Вход на мероприятие свободный.

С 14:00 до 14:15 пройдет торжественная церемония открытия, в 14:15 начнется соревновательная часть, в которую входит выполнение упражнений «Полет на точность», «Развозка грузов», «Слалом», а также показательные выступления пилотов.

В 17:00 подведут итоги и пройдет награждение.