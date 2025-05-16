На участке трассы М5 в Сосновском районе полностью перекроют движение 19 мая

В Сосновском районе Челябинской области 19 мая полностью остановят движение транспорта на участке трассы М5 «Урал». Ограничения введут на 40 минут, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автомобильных дорог “Южный Урал”».

Движение закроют на 1840 километре автодороги Москва — Челябинск. Проехать по этому участку не получится с 23 до 23:40 часов. Причиной ограничений является установка модульного пешеходного перехода.

Кроме того, до и после установки пешехода будет действовать ограничение по скорости. В первый раз оно вводится с 22 до 23 часов 19 мая, а во второй — с 23:40 до 00:40 20 мая.

Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании маршрута.