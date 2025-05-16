«КамАЗ» планирует начать поставлять автобусы в Пензенскую область

«КамАЗ» планирует начать поставлять автобусы в Заречный Пензенской области. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

По словам губернатора, в ближайшее время в Заречный прибудет первый автобус, который будет работать на городских маршрутах в тестовом режиме.

Стороны обсудили этот вопрос на полях Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

В январе 2025 автобус НЕФАЗ прибыл на опытную эксплуатацию в Сочи. Ранее аналогичную модель поставили в Сыктывкар дважды: семь автобусов в сентябре и еще 30 — в декабре 2024 года. В конце июля 2024 «КамАЗ» передавал автобус НЕФАЗ другой модели в распоряжение перевозчика «Крымтроллейбус» для тестирования на пригородных маршрутах в Симферополе.

Анар Зейналов