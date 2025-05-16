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В лобовом ДТП в Армавире пострадали четыре человека

В Армавире в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей, произошедшего около полуночи 16 мая на улице Советской Армии, пострадали четыре человека. По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai, за рулем которого находился 18-летний молодой человек, получивший водительское удостоверение три месяца назад, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

В результате ДТП оба водителя и два пассажира получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу. Состояние водителя отечественного автомобиля и его пассажира врачи оценивают как тяжелое — они помещены в реанимационное отделение.

Вячеслав Рыжков

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