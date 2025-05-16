Годовая инфляция в Удмуртии опередила показатель по РФ и составила в марте 11,1%

Годовая инфляция в Удмуртии составила 11,1% в марте, что на 0,8 п.п. больше показателя по РФ, сообщает пресс-служба реготделения Банка России. Цены за месяц выросли в среднем на 0,8%. Значительнее всего подорожали услуги, менее всего — непродовольственные товары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Продукты питания в марте дорожали медленнее, чем в феврале, прибавив за месяц 0,5%. В Банке России отмечают снижение цен на яйца, в том числе за счет увеличения объемов производства по стране.

«Меньше стали стоить электротовары, которые завозятся из-за рубежа или производятся в России с использованием импортных компонентов. Это, например, телевизоры, смартфоны и прочая электроника. Снижению цен на них в том числе способствовало укрепление рубля»,— указано в сообщении. За год цены на непродовольственные товары в Удмуртии увеличились на 7%, за месяц — на 0,5%.

В преддверии туристического сезона в Турции и Египте в Удмуртии фиксируют рост цен на отдых за границей и санаторно-оздоровительные услуги. Кроме того, лечебно-профилактические учреждения региона при высоком спросе переносили затраты в том числе на оплату труда сотрудников в стоимость. В целом услуги прибавили за год 14,2%, при сравнении марта с февралем — почти 1,8%.