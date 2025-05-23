Работа не за горами

На рекрутинговых платформах в 2025 году сократилось количество вакансий в Северо-Кавказском федеральном округе, а активность соискателей резко выросла. Эксперты связывают это с оптимизацией затрат бизнеса на содержание персонала в условиях высокой ключевой ставки и «гонкой зарплат» в последние годы, стимулирующей людей искать более выгодные предложения. На рынке труда в целом наблюдается профицит кандидатов, при этом квалифицированных специалистов и рабочих по-прежнему не хватает. При решении проблемы дефицита кадров компании делают ставку на удержание опытных сотрудников и привлечение молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году активность соискателей в СКФО резко выросла

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В 2025 году активность соискателей в СКФО резко выросла

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в марте 2025 года hh.Индекс (индекс конкуренции) составил 8,9 (столько резюме приходится на одну вакансию). Это в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года (4,5), сообщили в пресс-службе hh.ru Юг.

Если в марте 2024 года работодатели СКФО на hh.ru разместили на 31% больше вакансий, чем годом ранее, то в марте 2025 года — на 18% меньше, чем в первый месяц весны 2024 года. При этом соискатели в марте текущего года разместили на 64% больше резюме, чем год назад.

«В целом тенденции на рынке труда СКФО аналогичны общероссийским. В предыдущие два года в условиях дефицита кадров наблюдалась гонка зарплат. Таким образом работодатели старались привлечь самых востребованных специалистов в кратчайшие сроки. Увидев это, люди массово стали искать лучшие варианты трудоустройства, что и привело к росту количества резюме. После повышения ключевой ставки до рекордно высокого уровня работодатели стали пересматривать свои расходы на содержание штата и корректировать в связи с этим планы найма. Это привело к сокращению числа вакансий»,— поясняет директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

При этом ситуация на рынке труда в разных регионах отличается. В Дагестане hh.индекс составил 12,9 (6,3 в марте 2024 года), Северной Осетии — Алании — 10,8 (5,9), в Ставропольском крае — 7,2 (3,7). Количество открытых в марте на hh.ru вакансий сократилось в сравнении с аналогичным показателем прошлого года в Дагестане — на 14%, в Ставропольском крае — на 20%, в Северной Осетии — на 10%. Количество резюме выросло на 77, 57 и 65% соответственно.

«Основное изменение во взаимоотношениях работодателей и соискателей в СКФО заключается в усилении конкуренции за рабочие места: количество соискателей растет быстрее, чем число вакансий. В некоторых регионах, таких как Республика Ингушетия, Республика Дагестан и Чеченская Республика, индекс hh.ru (соотношение числа вакансий и резюме) остается на высоком уровне, что указывает на дисбаланс спроса и предложения (например, в Ингушетии приходится 17,7 резюме на одну вакансию)»,— рассказывает генеральный директор ГК «Самсон» (инвестиционно-строительный холдинг специализируется на строительстве и развитии курортов, в том числе в Карачаево-Черкесии, в группу входит гостиничный комплекс «Романтик» в Архызе) Татьяна Фоменко.

Зарплата в конверте

По данным hh.ru, средняя предлагаемая на Северном Кавказе зарплата за год выросла на 11,2% — до 55,6 тыс. руб. в марте 2025 года. В Ставропольском крае этот показатель составил 56,5 тыс. руб. (+13% в сравнении с мартом 2024 года), в Дагестане — 59,9 тыс. руб. (+13,3%), в Северной Осетии — 50,4 тыс. руб. (+15,2%).

На «Авито Работе» средняя предлагаемая в СКФО оплата труда в первом квартале 2025 года достигла 59 тыс. руб. (+2% год к году), сообщил «G» региональный представитель «Авито Работы» в ЮФО Дмитрий Телегин. По данным эксперта, в Дагестане работодатели предлагают в среднем 59 тыс. руб. в месяц, в Ингушетии — 59,3 тыс. руб., Карачаево-Черкесии — 53,7 тыс. руб., Северной Осетии — 53,1 тыс. руб., Ставропольском крае — 59,9 тыс. руб.

В топ-5 сфер с самыми высокими зарплатами вошли ремонт и отделка —112,5 тыс. руб., производство промышленного оборудования и станков — 108,1 тыс. руб., продажа и управление недвижимостью — 107,9 тыс. руб., тяжелое машиностроение — 103 тыс. руб.

Дефицитные профессии в регионах СКФО, март 2025 Дагестан hh.индекс Товаровед 1.7 Технический писатель 1.0 Контролер ОТК 0.7 Агент по недвижимости 2.4 Торговый представитель 2.0 Агроном 3.0 Менеджер ресторана 3.7 Мастер по ремонту оборудования, техники 3.7 Оператор производственной линии 3.5 Мерчандайзер 3.4 Мастер-приемщик 3.3 Ингушетия hh.индекс Специалист по взысканию задолженности 1.0 Медицинский представитель 1.0 Менеджер по компенсациям и льготам 1.0 Товаровед 0.7 Мерчандайзер 0.7 Автослесарь, автомеханик 3.5 Кредитный специалист 3.3 Оператор call-центра, специалист контактного центра 3.0 Геодезист 3.0 Ставропольсий край, март 2025 года hh.индекс Главный врач, заведующий отделением 1.8 Врач 1.6 Повар, пекарь, кондитер 1.6 Продавец-консультант, продавец-кассир 1.6 Товаровед 1.5 Дворник 0.9 Директор магазина, директор сети магазинов 2.9 Мерчандайзер 2.5 Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 2.5 Зоотехник 2.3 Администратор магазина, администратор торгового зала 2.2 Заведующий аптекой 3.6 Автослесарь, автомеханик 3.6 Торговый представитель 3.5 Электромонтажник 3.5 Фармацевт-провизор 3.4 Слесарь, сантехник 3.3 Оператор производственной линии 3.3 Источник: пресс-служба hh.ru Юг

«На Северном Кавказе сохраняется самый высокий уровень безработицы. Только в Ингушетии на конец 2024 года он составлял 25,5%, при среднем показателе по стране 2,4%. Следом идут Дагестан, Чечня и Северная Осетия — 11,5; 7,5 и 7,4% соответственно. При этом в Северо-Кавказском Федеральном округе увеличивается количество рабочей силы. Если в начале 2022 года в регионе было 4,7 млн трудоспособного населения, то в январе 2024 года — 4,9 млн. Несмотря на высокую долю рабочих рук, в регионе нет крупных предприятий и низкий уровень зарплаты»,— рассказывает генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

По мнению эксперта, высокий уровень безработицы и низкий уровень оплаты труда свидетельствуют о большой доле неофициальной занятости. Всего в России на конец 2024 года 19,6% работников получали зарплату «в конверте», сообщает Екатерина Агаева со ссылкой на данные аналитической службы FinExpertiza. «При этом регионы Северного Кавказа лидируют по количеству работников с черным заработком — в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Дагестане 54,9; 53,8 и 46,1% от общего числа занятых жителей республики работают неофициально»,— отмечает эксперт.

Профессионалов не хватает

Несмотря на в среднем профицитную в плане кадров ситуацию на рынке труда СКФО, когда у работодателей есть хороший выбор среди соискателей, во многих сферах специалистов все равно не хватает. Чаще всего это сфера продаж и розница, «синие воротнички», сельское хозяйство, медицина, отмечают в пресс-службе hh.ru Юг.

Согласно данным рекрутинговой платформы, в СКФО на одну вакансию продавцов-консультантов, продавцов-кассиров, агрономов, поваров и пекарей, дворников, ветеринаров, товароведов, врачей приходится от 1 до 2,3 резюме.

На «Авито Работе» в первом квартале 2025 года больше всего объявлений о найме в СКФО опубликовано организациями, занятыми в пищевой промышленности, в сфере доставки, грузоперевозок и логистики, а также в отрасли строительства.

По словам участников рынка, дефицит кадров — одна из основных проблем туриндустрии СКФО. «Отрасль является человекоемкой, услугу в ней создают и продают люди. Именно поэтому индустрия гостеприимства никогда не отличалась профицитом персонала. В последние годы значимость проблемы только возросла. Дефицит линейного персонала приводит к росту зарплат и увеличению Фонда оплаты труда (ФОТ). Это, в свою очередь, накладывает отпечаток на показатели прибыльности бизнесов»,— рассказывает генеральный директор геотермального курорта в Железноводске «Машук Аква-Терм» Марина Карлова. Она отмечает, что процентное соотношение роста зарплаты линейному персоналу опережает аналогичные показатели для менеджеров среднего звена и топ-управленцев.

Динамика вакансий и резюме в Ставропольском крае Март, 2024 год Март, 2025 год Динамика вакансий за текущий месяц относительно такого же месяца предыдущего года 31% –20% Динамика резюме за текущий месяц относительно такого же месяца предыдущего года 9% 57% hh.индекс 3,7 7,2 Средняя предлагаемая зарплата, руб. 50 000 56 451 Источник: пресс-служба hh.ru Юг

«Особую потребность испытываем в среднем медицинском персонале и врачах-специалистах. Есть необходимость и в линейном персонале в департаментах, обеспечивающих операционную работу курорта: горничные, кухонные работники, официанты»,— говорит Марина Карлова.

Проблему в компании решают комплексно. Упор делается на сотрудничество с профильными средними специальными и высшими учебными заведениями. Нехватку менеджеров высшего и среднего звена, а также линейного персонала в «Машук Аква-Терм» восполняют в том числе за счет релокантов.

«Особое внимание уделяем внутренней системе обучения и повышения квалификации для сотрудников всех департаментов курорта. Сотрудники и их семьи имеют бенефиты, а также специальные условия на получение медицинских и сервисных услуг»,— добавляет Марина Карлова.

В ГК «Самсон» испытывают дефицит квалифицированных специалистов в области строительства, гостеприимства, а также управления курортной инфраструктурой. «Для решения проблемы мы привлекаем профессионалов из других регионов, предлагая релокационные пакеты для высококвалифицированных кандидатов, а также проводим обучение для местных соискателей. Кроме того, внедряем автоматизацию многих процессов, чтобы повысить внутреннюю эффективность и снизить операционную нагрузку. Все это не только помогает закрывать кадровый дефицит, но и способствует улучшению качества сервиса и развития наших объектов»,— рассказывает Татьяна Фоменко.

Рабочие руки в цене

По словам Екатерины Агаевой, в СКФО растет спрос на представителей рабочих профессий. Так, на сферу рабочего персонала на GdeRabota.ru приходится 29,9% от общего числа вакансий. Предложения для самых востребованных «синих воротничков» в СКФО порой сильно отличаются от среднего показателя по рынку. Например, токарю-карусельщику готовы платить 305 тыс. руб., станочнику широкого профиля — 285 тыс. руб., сварщику-аргонщику — 274,4 руб., слесарю-механику — 259 тыс. руб.

Дефицит кадров сохраняется в сфере транспорта и логистики. Директор по персоналу ООО «Байкал-Сервис ТК» (119 филиалов по всей России, в том числе в СКФО) Татьяна Козлова уточняет, что это касается складского персонала всех уровней, прежде всего линейного — водителей погрузчиков, приемосдатчиков, грузчиков и т. д.

«Молодежь отказывается устраиваться на такую работу, поэтому сейчас мы все больше видим именно возрастных сотрудников. Для водителей грузового транспорта средний возраст сейчас составляет 50 плюс и старше. Для сотрудников склада — 40 плюс. И дальше, по нашим прогнозам, возраст сотрудников может только увеличиваться»,— прогнозирует Татьяна Козлова.

Она поясняет, что если раньше причиной дефицита, например, водителей грузового транспорта была непопулярность профессии, то сейчас водители массово задействованы в зоне СВО, так как являются одними из самых востребованных специалистов во время призыва на военную службу.

«Логистическая отрасль особенно чувствительна к дефициту линейного персонала. С начала года сроки закрытия вакансий по нему в нашей компании в среднем по России выросли на 30–40%. Зарплатные ожидания у кандидатов выросли на 30–40%. В настоящее время около 10% вакансий приходятся на приемосдатчиков и грузчиков»,— рассказывает эксперт. Основной фокус в компании сосредоточили на удержании сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подготовка многих выпускников вузов и ссузов часто не соответствует требованиям рынка

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Подготовка многих выпускников вузов и ссузов часто не соответствует требованиям рынка

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Соискатели с запросами

Одним из главных трендов последних двух лет рынка труда в СКФО Мария Карлова считает внедрение в операционную деятельность искусственного интеллекта (ИИ). По ее словам, с одной стороны, современные технологии облегчают и ускоряют многие процессы. С другой — ИИ не заменяет человеческий ресурс и требует больших компетенций и квалификации от персонала.

Цифровизация и автоматизация трансформируют и сам процесс найма персонала. «Работодатели используют цифровые инструменты джоб-платформ для составления описания вакансий, первичного отбора кандидатов, рассылки приглашений на собеседование, быстрого реагирования на отклики и даже для онбординга. Пользуются автоматическими алгоритмами и соискатели: на "Авито Работе", в частности, с помощью нейросети на базе большой языковой модели A-Vibe можно автоматически выделять в резюме ключевые навыки и достижения, делая анкету более информативной и привлекательной»,— поясняет Дмитрий Телегин.

Другой тренд — изменение принципов взаимодействия «работодатель — работник» и выстраивание новой системы управленческих процессов, где особое внимание уделяется корпоративной культуре.

«Это связано с активным выходом на рынок труда поколения зумеров. Представители этого поколения отличаются меньшей заинтересованностью. Стабильность (регулярность выплат, социальные гарантии и т. д.) не является для них приоритетным показателем при выборе места работы. И, как следствие, зумеров отличает меньший срок жизни в компании. Психологический комфорт и возможность развития для представителей этого поколения являются приоритетными. Работодатель вынужден искать новые подходы к удержанию сотрудников, выстраивать новые способы мотивации, в т. ч. нематериальной»,— рассказывает Марина Карлова.

При этом востребованность молодежи на рынке труда СКФО растет. По словам Татьяны Фоменко, крупные игроки рынка активно внедряют программы работы со студентами. «Сотрудники в возрасте до 25 лет составляют около 30% нашего коллектива. В этом году мы в партнерстве с учебными заведениями запустили программу стажировки. Мы стремимся к тому, чтобы молодые сотрудники погрузились в профессию, тщательно подходим к отбору кандидатов и даем возможность получить свою первую заработную плату»,— рассказывает эксперт.

Однако подготовка многих выпускников вузов и ссузов зачастую не соответствует реальным требованиям рынка, отмечает Татьяна Фоменко. Она отметила у молодых соискателей низкий уровень практической подготовки и недостаточные навыки, связанные с ИT, менеджментом и прикладным производством.

«Каждый второй человек, которого мы берем на работу, не дотягивает по профессиональным навыкам. Мы повсеместно применяем выработанную в Крыму практику — нанимаем и обучаем сотрудников других профессий с нуля вместо того, чтобы найти готового специалиста. Соискателям даем объемное тестовое задание на два-три дня плотной работы, по итогам которого виден уровень объема и скорость нейронов коры головного мозга. Далее под человека рисуем позицию, исходя из текущих потребностей в разных отделах. Через неделю возвращаемся к обсуждению задач. Через месяц стажировки решаем, принимаем ли на работу»,— рассказал генеральный директор компании «Мой Автопрокат» (крымская компания находится на этапе масштабирования, в том числе в регионе СКФО, где активно подбирает сотрудников).

«Машук Аква-Терм» выступает учебной базой для высших и профильных учебных заведений Северо-Кавказского ФО, ежегодно принимая десятки студентов для прохождения практики. Многие годы менеджеры и руководители санатория ведут преподавательскую деятельность, являются экспертами и кураторами на профильных факультетах.

Доля молодежи в штате службы доставки Dalli (в СКФО есть филиалы компании) составляет около 40%. «Именно на молодежь мы делаем ставку в дальнейшем развитии. Это связано с тем, что молодые люди наиболее быстро адаптируются, обучаются и лучше воспринимают цифровые технологии, что критически важно для современной логистики»,— говорит Евгений Корсаков, HRD службы доставки Dalli.

Важно инвестировать в образование

По словам Евгения Корсакова, в ближайшем будущем рынок труда СКФО ожидают временные структурные изменения, связанные с сезонным оттоком работников в области сельского хозяйства и туризма. Также на время сезона отпусков активность соискателей традиционно будет снижаться, следствием чего станет уменьшение числа активных вакансий и увеличение времени на поиск сотрудников.

Выезд молодых и квалифицированных кадров за пределы СКФО также осложняет задачу поиска сотрудников, соглашается Татьяна Фоменко.

«Мы просто обязаны рассказывать о карьерных перспективах внутри региона через успешные примеры локальных предпринимателей и специалистов. Развитие курортного направления высокого уровня сервиса и качества позволит реализоваться инженерам, строителям, менеджерам и работникам в сфере гостеприимства, а также стимулирует развитие малого и среднего бизнеса, связанного с туристической инфраструктурой, включая транспортные услуги, ремесленное производство, народные промыслы и локальную гастрономию»,— считает Татьяна Фоменко.

«Несоответствие между требованиями работодателей и навыками соискателей останется одной из актуальных проблем региона. Увеличение числа специализированных образовательных программ, в которых участвуют работодатели, плотное взаимодействие с учебными заведениями поможет создать кадровую базу для производства, строительства, медицины и других областей. Особое внимание стоит уделить практикоориентированному обучению, стажировкам, участию студентов в реальных проектах работодателей»,— резюмирует Татьяна Фоменко.

Маргарита Синкевич