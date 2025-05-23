Работа не за горами
На рынке труда СКФО количество вакансий сократилось
На рекрутинговых платформах в 2025 году сократилось количество вакансий в Северо-Кавказском федеральном округе, а активность соискателей резко выросла. Эксперты связывают это с оптимизацией затрат бизнеса на содержание персонала в условиях высокой ключевой ставки и «гонкой зарплат» в последние годы, стимулирующей людей искать более выгодные предложения. На рынке труда в целом наблюдается профицит кандидатов, при этом квалифицированных специалистов и рабочих по-прежнему не хватает. При решении проблемы дефицита кадров компании делают ставку на удержание опытных сотрудников и привлечение молодежи.
В 2025 году активность соискателей в СКФО резко выросла
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в марте 2025 года hh.Индекс (индекс конкуренции) составил 8,9 (столько резюме приходится на одну вакансию). Это в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года (4,5), сообщили в пресс-службе hh.ru Юг.
Если в марте 2024 года работодатели СКФО на hh.ru разместили на 31% больше вакансий, чем годом ранее, то в марте 2025 года — на 18% меньше, чем в первый месяц весны 2024 года. При этом соискатели в марте текущего года разместили на 64% больше резюме, чем год назад.
«В целом тенденции на рынке труда СКФО аналогичны общероссийским. В предыдущие два года в условиях дефицита кадров наблюдалась гонка зарплат. Таким образом работодатели старались привлечь самых востребованных специалистов в кратчайшие сроки. Увидев это, люди массово стали искать лучшие варианты трудоустройства, что и привело к росту количества резюме. После повышения ключевой ставки до рекордно высокого уровня работодатели стали пересматривать свои расходы на содержание штата и корректировать в связи с этим планы найма. Это привело к сокращению числа вакансий»,— поясняет директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.
При этом ситуация на рынке труда в разных регионах отличается. В Дагестане hh.индекс составил 12,9 (6,3 в марте 2024 года), Северной Осетии — Алании — 10,8 (5,9), в Ставропольском крае — 7,2 (3,7). Количество открытых в марте на hh.ru вакансий сократилось в сравнении с аналогичным показателем прошлого года в Дагестане — на 14%, в Ставропольском крае — на 20%, в Северной Осетии — на 10%. Количество резюме выросло на 77, 57 и 65% соответственно.
«Основное изменение во взаимоотношениях работодателей и соискателей в СКФО заключается в усилении конкуренции за рабочие места: количество соискателей растет быстрее, чем число вакансий. В некоторых регионах, таких как Республика Ингушетия, Республика Дагестан и Чеченская Республика, индекс hh.ru (соотношение числа вакансий и резюме) остается на высоком уровне, что указывает на дисбаланс спроса и предложения (например, в Ингушетии приходится 17,7 резюме на одну вакансию)»,— рассказывает генеральный директор ГК «Самсон» (инвестиционно-строительный холдинг специализируется на строительстве и развитии курортов, в том числе в Карачаево-Черкесии, в группу входит гостиничный комплекс «Романтик» в Архызе) Татьяна Фоменко.
Зарплата в конверте
По данным hh.ru, средняя предлагаемая на Северном Кавказе зарплата за год выросла на 11,2% — до 55,6 тыс. руб. в марте 2025 года. В Ставропольском крае этот показатель составил 56,5 тыс. руб. (+13% в сравнении с мартом 2024 года), в Дагестане — 59,9 тыс. руб. (+13,3%), в Северной Осетии — 50,4 тыс. руб. (+15,2%).
На «Авито Работе» средняя предлагаемая в СКФО оплата труда в первом квартале 2025 года достигла 59 тыс. руб. (+2% год к году), сообщил «G» региональный представитель «Авито Работы» в ЮФО Дмитрий Телегин. По данным эксперта, в Дагестане работодатели предлагают в среднем 59 тыс. руб. в месяц, в Ингушетии — 59,3 тыс. руб., Карачаево-Черкесии — 53,7 тыс. руб., Северной Осетии — 53,1 тыс. руб., Ставропольском крае — 59,9 тыс. руб.
В топ-5 сфер с самыми высокими зарплатами вошли ремонт и отделка —112,5 тыс. руб., производство промышленного оборудования и станков — 108,1 тыс. руб., продажа и управление недвижимостью — 107,9 тыс. руб., тяжелое машиностроение — 103 тыс. руб.
Дефицитные профессии в регионах СКФО, март 2025
|
«На Северном Кавказе сохраняется самый высокий уровень безработицы. Только в Ингушетии на конец 2024 года он составлял 25,5%, при среднем показателе по стране 2,4%. Следом идут Дагестан, Чечня и Северная Осетия — 11,5; 7,5 и 7,4% соответственно. При этом в Северо-Кавказском Федеральном округе увеличивается количество рабочей силы. Если в начале 2022 года в регионе было 4,7 млн трудоспособного населения, то в январе 2024 года — 4,9 млн. Несмотря на высокую долю рабочих рук, в регионе нет крупных предприятий и низкий уровень зарплаты»,— рассказывает генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.
По мнению эксперта, высокий уровень безработицы и низкий уровень оплаты труда свидетельствуют о большой доле неофициальной занятости. Всего в России на конец 2024 года 19,6% работников получали зарплату «в конверте», сообщает Екатерина Агаева со ссылкой на данные аналитической службы FinExpertiza. «При этом регионы Северного Кавказа лидируют по количеству работников с черным заработком — в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Дагестане 54,9; 53,8 и 46,1% от общего числа занятых жителей республики работают неофициально»,— отмечает эксперт.
Профессионалов не хватает
Несмотря на в среднем профицитную в плане кадров ситуацию на рынке труда СКФО, когда у работодателей есть хороший выбор среди соискателей, во многих сферах специалистов все равно не хватает. Чаще всего это сфера продаж и розница, «синие воротнички», сельское хозяйство, медицина, отмечают в пресс-службе hh.ru Юг.
Согласно данным рекрутинговой платформы, в СКФО на одну вакансию продавцов-консультантов, продавцов-кассиров, агрономов, поваров и пекарей, дворников, ветеринаров, товароведов, врачей приходится от 1 до 2,3 резюме.
На «Авито Работе» в первом квартале 2025 года больше всего объявлений о найме в СКФО опубликовано организациями, занятыми в пищевой промышленности, в сфере доставки, грузоперевозок и логистики, а также в отрасли строительства.
По словам участников рынка, дефицит кадров — одна из основных проблем туриндустрии СКФО. «Отрасль является человекоемкой, услугу в ней создают и продают люди. Именно поэтому индустрия гостеприимства никогда не отличалась профицитом персонала. В последние годы значимость проблемы только возросла. Дефицит линейного персонала приводит к росту зарплат и увеличению Фонда оплаты труда (ФОТ). Это, в свою очередь, накладывает отпечаток на показатели прибыльности бизнесов»,— рассказывает генеральный директор геотермального курорта в Железноводске «Машук Аква-Терм» Марина Карлова. Она отмечает, что процентное соотношение роста зарплаты линейному персоналу опережает аналогичные показатели для менеджеров среднего звена и топ-управленцев.
Динамика вакансий и резюме в Ставропольском крае
|
«Особую потребность испытываем в среднем медицинском персонале и врачах-специалистах. Есть необходимость и в линейном персонале в департаментах, обеспечивающих операционную работу курорта: горничные, кухонные работники, официанты»,— говорит Марина Карлова.
Проблему в компании решают комплексно. Упор делается на сотрудничество с профильными средними специальными и высшими учебными заведениями. Нехватку менеджеров высшего и среднего звена, а также линейного персонала в «Машук Аква-Терм» восполняют в том числе за счет релокантов.
«Особое внимание уделяем внутренней системе обучения и повышения квалификации для сотрудников всех департаментов курорта. Сотрудники и их семьи имеют бенефиты, а также специальные условия на получение медицинских и сервисных услуг»,— добавляет Марина Карлова.
В ГК «Самсон» испытывают дефицит квалифицированных специалистов в области строительства, гостеприимства, а также управления курортной инфраструктурой. «Для решения проблемы мы привлекаем профессионалов из других регионов, предлагая релокационные пакеты для высококвалифицированных кандидатов, а также проводим обучение для местных соискателей. Кроме того, внедряем автоматизацию многих процессов, чтобы повысить внутреннюю эффективность и снизить операционную нагрузку. Все это не только помогает закрывать кадровый дефицит, но и способствует улучшению качества сервиса и развития наших объектов»,— рассказывает Татьяна Фоменко.
Рабочие руки в цене
По словам Екатерины Агаевой, в СКФО растет спрос на представителей рабочих профессий. Так, на сферу рабочего персонала на GdeRabota.ru приходится 29,9% от общего числа вакансий. Предложения для самых востребованных «синих воротничков» в СКФО порой сильно отличаются от среднего показателя по рынку. Например, токарю-карусельщику готовы платить 305 тыс. руб., станочнику широкого профиля — 285 тыс. руб., сварщику-аргонщику — 274,4 руб., слесарю-механику — 259 тыс. руб.
Дефицит кадров сохраняется в сфере транспорта и логистики. Директор по персоналу ООО «Байкал-Сервис ТК» (119 филиалов по всей России, в том числе в СКФО) Татьяна Козлова уточняет, что это касается складского персонала всех уровней, прежде всего линейного — водителей погрузчиков, приемосдатчиков, грузчиков и т. д.
«Молодежь отказывается устраиваться на такую работу, поэтому сейчас мы все больше видим именно возрастных сотрудников. Для водителей грузового транспорта средний возраст сейчас составляет 50 плюс и старше. Для сотрудников склада — 40 плюс. И дальше, по нашим прогнозам, возраст сотрудников может только увеличиваться»,— прогнозирует Татьяна Козлова.
Она поясняет, что если раньше причиной дефицита, например, водителей грузового транспорта была непопулярность профессии, то сейчас водители массово задействованы в зоне СВО, так как являются одними из самых востребованных специалистов во время призыва на военную службу.
«Логистическая отрасль особенно чувствительна к дефициту линейного персонала. С начала года сроки закрытия вакансий по нему в нашей компании в среднем по России выросли на 30–40%. Зарплатные ожидания у кандидатов выросли на 30–40%. В настоящее время около 10% вакансий приходятся на приемосдатчиков и грузчиков»,— рассказывает эксперт. Основной фокус в компании сосредоточили на удержании сотрудников.
Подготовка многих выпускников вузов и ссузов часто не соответствует требованиям рынка
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Соискатели с запросами
Одним из главных трендов последних двух лет рынка труда в СКФО Мария Карлова считает внедрение в операционную деятельность искусственного интеллекта (ИИ). По ее словам, с одной стороны, современные технологии облегчают и ускоряют многие процессы. С другой — ИИ не заменяет человеческий ресурс и требует больших компетенций и квалификации от персонала.
Цифровизация и автоматизация трансформируют и сам процесс найма персонала. «Работодатели используют цифровые инструменты джоб-платформ для составления описания вакансий, первичного отбора кандидатов, рассылки приглашений на собеседование, быстрого реагирования на отклики и даже для онбординга. Пользуются автоматическими алгоритмами и соискатели: на "Авито Работе", в частности, с помощью нейросети на базе большой языковой модели A-Vibe можно автоматически выделять в резюме ключевые навыки и достижения, делая анкету более информативной и привлекательной»,— поясняет Дмитрий Телегин.
Другой тренд — изменение принципов взаимодействия «работодатель — работник» и выстраивание новой системы управленческих процессов, где особое внимание уделяется корпоративной культуре.
«Это связано с активным выходом на рынок труда поколения зумеров. Представители этого поколения отличаются меньшей заинтересованностью. Стабильность (регулярность выплат, социальные гарантии и т. д.) не является для них приоритетным показателем при выборе места работы. И, как следствие, зумеров отличает меньший срок жизни в компании. Психологический комфорт и возможность развития для представителей этого поколения являются приоритетными. Работодатель вынужден искать новые подходы к удержанию сотрудников, выстраивать новые способы мотивации, в т. ч. нематериальной»,— рассказывает Марина Карлова.
При этом востребованность молодежи на рынке труда СКФО растет. По словам Татьяны Фоменко, крупные игроки рынка активно внедряют программы работы со студентами. «Сотрудники в возрасте до 25 лет составляют около 30% нашего коллектива. В этом году мы в партнерстве с учебными заведениями запустили программу стажировки. Мы стремимся к тому, чтобы молодые сотрудники погрузились в профессию, тщательно подходим к отбору кандидатов и даем возможность получить свою первую заработную плату»,— рассказывает эксперт.
Однако подготовка многих выпускников вузов и ссузов зачастую не соответствует реальным требованиям рынка, отмечает Татьяна Фоменко. Она отметила у молодых соискателей низкий уровень практической подготовки и недостаточные навыки, связанные с ИT, менеджментом и прикладным производством.
«Каждый второй человек, которого мы берем на работу, не дотягивает по профессиональным навыкам. Мы повсеместно применяем выработанную в Крыму практику — нанимаем и обучаем сотрудников других профессий с нуля вместо того, чтобы найти готового специалиста. Соискателям даем объемное тестовое задание на два-три дня плотной работы, по итогам которого виден уровень объема и скорость нейронов коры головного мозга. Далее под человека рисуем позицию, исходя из текущих потребностей в разных отделах. Через неделю возвращаемся к обсуждению задач. Через месяц стажировки решаем, принимаем ли на работу»,— рассказал генеральный директор компании «Мой Автопрокат» (крымская компания находится на этапе масштабирования, в том числе в регионе СКФО, где активно подбирает сотрудников).
«Машук Аква-Терм» выступает учебной базой для высших и профильных учебных заведений Северо-Кавказского ФО, ежегодно принимая десятки студентов для прохождения практики. Многие годы менеджеры и руководители санатория ведут преподавательскую деятельность, являются экспертами и кураторами на профильных факультетах.
Доля молодежи в штате службы доставки Dalli (в СКФО есть филиалы компании) составляет около 40%. «Именно на молодежь мы делаем ставку в дальнейшем развитии. Это связано с тем, что молодые люди наиболее быстро адаптируются, обучаются и лучше воспринимают цифровые технологии, что критически важно для современной логистики»,— говорит Евгений Корсаков, HRD службы доставки Dalli.
Важно инвестировать в образование
По словам Евгения Корсакова, в ближайшем будущем рынок труда СКФО ожидают временные структурные изменения, связанные с сезонным оттоком работников в области сельского хозяйства и туризма. Также на время сезона отпусков активность соискателей традиционно будет снижаться, следствием чего станет уменьшение числа активных вакансий и увеличение времени на поиск сотрудников.
Выезд молодых и квалифицированных кадров за пределы СКФО также осложняет задачу поиска сотрудников, соглашается Татьяна Фоменко.
«Мы просто обязаны рассказывать о карьерных перспективах внутри региона через успешные примеры локальных предпринимателей и специалистов. Развитие курортного направления высокого уровня сервиса и качества позволит реализоваться инженерам, строителям, менеджерам и работникам в сфере гостеприимства, а также стимулирует развитие малого и среднего бизнеса, связанного с туристической инфраструктурой, включая транспортные услуги, ремесленное производство, народные промыслы и локальную гастрономию»,— считает Татьяна Фоменко.
«Несоответствие между требованиями работодателей и навыками соискателей останется одной из актуальных проблем региона. Увеличение числа специализированных образовательных программ, в которых участвуют работодатели, плотное взаимодействие с учебными заведениями поможет создать кадровую базу для производства, строительства, медицины и других областей. Особое внимание стоит уделить практикоориентированному обучению, стажировкам, участию студентов в реальных проектах работодателей»,— резюмирует Татьяна Фоменко.