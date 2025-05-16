Второе дело завели на бывшего высокопоставленного новосибирского полицейского

В Новосибирске экс-начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних регионального главка МВД Владас Данаускас стал фигурантом второго уголовного дела: бывший полковник подозревается мошенничестве, сообщили источники «Ъ-Сибирь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В основу дела легли материалы УФСБ. Изложенные в нем события произошли с октября 2019-го по октябрь 2023 года. Согласно версии следствия, бывший высокопоставленный полицейский, зная, что после увольнения из органов он не сможет покровительствовать знакомому коммерсанту, тем не менее, продолжал получать от него деньги. В ходе встреч, которые проходили в заведениях общепита, экс-начальнику управления якобы было передано 1,3 млн руб. Правоохранители квалифицировало это по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), за что бывшему полковнику грозит до 10 лет лишения свободы. Дело поручено вести 2-му отделу по расследованию особо важных дел регионального СКР.

Как писал «Ъ», в июне прошлого года прокуратура Новосибирской области сообщила об аресте бывшего начальника участковых по делам несовершеннолетних регионального МВД по делу о взятке. Ему предъявили обвинение в регулярном получении взяток на общую сумму более 4 млн руб. По версии следствия, с августа 2016-го по сентябрь 2019 года он систематически получал деньги от гражданских лиц за «общее покровительство» и «непринятие мер к пресечению незаконных финансовых операций».

Илья Николаев