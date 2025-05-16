В Еврейской автономии потушили все природные пожары

За минувшие сутки в Еврейской автономной области потушено три природных пожара, действующих очагов не осталось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В связи с опасностью возникновения новых очагов личный состав ГУ МЧС по региону переведен в режим повышенной готовности.

Специалисты лесоохраны ЕАО, Биробиджанского лесхоза и Облученского противопожарного центра ведут борьбу с огнем, инструктируют жителей региона о правилах пожарной безопасности, направляют свои группы и лесных пожарных. «Летчик-наблюдатель лесоохраны ЕАО дважды в день облетает область для обнаружения лесных пожаров и оперативной передачи информации о них в региональный диспетчерский пункт», — сообщила врио губернатора Мария Костюк в своем Telegram-канале.

С начала года в регионе зарегистрировано 47 лесных пожаров на общей площади 82,2 тыс. га. За сутки проведено четыре рейдовых мероприятия, выявлены трое виновных в возгораниях сухой растительности, в том числе двое несовершеннолетних. Всего с начала сезона установлено девять виновных. С 12 мая в Еврейской автономии действует особый противопожарный режим.

Дарья Балобанова, Биробиджан