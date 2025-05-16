В Якутии во время ледохода в затоне затонуло судно

На территории Жатайского судоремонтного завода лег на грунт искусственного затона теплоход «Василий Гусев». Как сообщает Оперативный штаб Якутии, судно 1975 года постройки ПАО «ЛОРП» находилось на консервации. Экипаж отсутствовал, пострадавших нет.

Инцидент произошел около 14:50 по местному времени. Для координации действий на место была направлена рабочая группа правительства республики. Планируется временно передвинуть судно ближе к берегу, а его подъем осуществить после завершения паводкового периода. «На буксире отсутствовал плавсостав. ГСМ и топлива тоже не было. Будет составлен план мероприятий по поднятию судна. После прохождения паводка будут приняты меры»,— сообщил и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства республики Анатолий Потапов.

Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта (ст. 263 УК).

Николай Борисов, Якутск