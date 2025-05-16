Житель столицы Камчатки обвиняется в оправдании преступлений нацизма

Сотрудники УФСБ по Камчатскому краю пресекли незаконную деятельность гражданина, подозреваемого в реабилитации нацизма, сообщили «Ъ» в пресс-службе управления. СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело по фактам одобрения преступлений нацизма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета (ч. 2 ст. 354.1 УК).

По данным ведомства, житель Петропавловска-Камчатского разместил в одном из мессенджеров несколько публикаций, в которых содержится положительная оценка убийства евреев нацистами в период Второй мировой войны, — то есть, одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. Выводы следствия подтверждены лингвистической экспертизой.

По данному обвинению фигуранту грозит до пяти лет заключения.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский