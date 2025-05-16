Россия не серверуется

Российский рынок серверного оборудования в 2024 году показал падение более чем на 15%, до 147 тыс. проданных устройств. В денежном выражении рост составил менее 1%, при этом аналитики и участники рынка считают динамику следствием логистических и производственных издержек производителей и высокой стоимости серверов. При этом российские решения все еще превышают по цене иностранные, а импортозамещение перестает быть драйвером спроса, из-за чего в текущем году эксперты ожидают стагнацию на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Российский рынок серверов в 2024 году сократился на 15,1%, до 147,95 тыс. проданных устройств, следует из данных Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ; входит «Кремний-Эл», «Промобит», «Норси-Транс» и др.). В деньгах показатель увеличился, но всего на 1,4%, до $1,7 млрд. «В последние три года средняя цена на серверное оборудование увеличивалась вслед за ростом логистических и производственных издержек, а также среднегодового курса доллара»,— сказано в пояснении к исследованию АРПЭ.

При этом доля российских производителей серверов достигла 43%, на 1,7% больше, чем годом ранее.

Тогда как продажи иностранных серверов в России по итогам 2024 года сократились на 17% и составили 84,3 тыс. штук. Лидеры — американская Dell с 16,2% рынка в количественном выражении (падение на 16,1% год к году), xFusion с 14,4% (падение на 10,1% год к году) и Lenovo с 11,2% рынка (падение на 13%). В Lenovo, Dell и xFusion не ответили на запрос “Ъ”.

Однако некоторые иностранные вендоры, наоборот, нарастили продажи в РФ, следует из данных АРПЭ. Например, тайваньская Asus за год увеличила продажи в России на 55%, до 5,3% рынка. В ассоциации это объясняют потерей доли американской HPE, чьи продажи сократились на 58%. При этом, как отмечается в исследовании, зачастую серверы американской Dell продаются «под видом российской продукции», поэтому в статистике может учитываться не вся реализованная техника вендора. Это подтверждает другой собеседник “Ъ” среди производителей вычислительной техники. “Ъ” направил запросы Asus и HPE.

Также в исследовании говорится, что иностранные серверы все еще обходятся покупателям дешевле до 30%, чем отечественные аналоги, в том числе благодаря продукции китайского происхождения, а покупателями зарубежных продуктов выступают компании, «не ограниченные обязательством приобретать только российскую технику». Годом ранее “Ъ” писал, что импорт серверов в России увеличился на 10–15% и вернулся к уровню 2021 года (см. “Ъ” от 24 апреля 2024 года).

Снижение доли иностранных вендоров в РФ связано с переориентацией заказчиков на отечественные решения и ростом локального производства, утверждает глава консорциума «Вычислительная техника» (входят «Аквариус», Yadro, Depo) Светлана Легостаева.

По ее данным, в 2024 году выпуск вычислительной техники в РФ увеличился примерно на 20% год к году. «Мы видим высокий спрос на серверы нашего производства и позитивную динамику в продажах»,— добавляют в компании Yadro. Рост спроса на российские продукты подтверждают и в «Аквариусе»: в 2024 году компания зафиксировала рост продаж на 18% в количественном эквиваленте.

Доля иностранных серверов на российском рынке в 2025 году продолжит снижаться, прогнозирует представитель «Марвел-Дистрибуции». «Это продукт, который попадает под требования государства к КИИ, обязательной закупке госзаказчиками отечественных IT-решений»,— добавляет он. По прогнозу представителя компании, по итогам года продажи иностранных серверов сократятся еще на 15–20%.

Однако в АРПЭ считают, что импортозамещение, в связи с которым российские вендоры наращивали долю после ухода из РФ зарубежных компаний, в 2024 году перестало быть решающим фактором, а выбор уже определяется возможностями разработки и экономикой производства. По прогнозу ассоциации, в 2025 году на российском рынке серверов «ожидается стагнация», возобновления роста стоит ожидать после выхода из строя находящегося в эксплуатации у заказчиков оборудования.

Тимофей Корнев