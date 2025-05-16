В Приморье направлено в суд дело о махинациях с госимуществом

Прокурор Приморского края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя регионального управления Росимущества Дениса Горовчука и шести местных жителей, входивших, по версии следствия, в состав преступного сообщества, занимавшегося махинациями с госимуществом.

По данным прокуратуры региона, фигурантам дела, в зависимости от роли и степени участия, предъявлены обвинения по статье о создании преступного сообщества (ОПС) (чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК), даче и получении взятки (п. «б» ч. 4, ч. 5 ст. 291 УК, п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), превышении полномочий (п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК), а также хранение товара без маркировки (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 171.1 УК).

Как ранее сообщало региональное управление СКР, ОПС состояло из двух подразделений. «Первое подразделение вело учет имущества, передаваемого ТУ Росимущества и подлежащего уничтожению, второе подразделение готовило видеоотчеты фиктивного уничтожения, а также вело подбор для продажи товара оптом и в розницу»,— говорилось в сообщении.

Как пояснил «Ъ» представитель следствия, имущество, «изъятое у участников незаконной коммерческий деятельности» — обувь, рыбопродукция, мука, маргарин, наборы инструментов и т.д.— подлежало уничтожению, но обвиняемые вводили их «в оборот на потребительский рынок» и получали прибыль. В документах это имущество записано как «сожженное в кочегарке». Махинации проводились с июля 2021 по март 2023 года.

В окончательной редакции обвинения сумма ущерба бюджету РФ оценивается на сумму свыше 60 млн руб. В рамках обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 600 млн руб.

Денис Горовчук возглавлял приморское управление Росимущества с февраля 2021 года по октябрь 2023-го. Он был арестован в ноябре 2023 года.

Алексей Чернышев, Владивосток