24 мая будет перекрыт центр Ярославля
В Ярославле 24 мая будет перекрыто движение на центральных улицах в связи с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Приказ о временном прекращении движения подписал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Движение будет перекрыто с 6:00 до 15:30 на участках нижних и верхних ярусов Волжской и Которосльной набережных, Советского переулка, Революционной, Советской, площади Челюскинцев, Почтовой, Волжского спуска, Андропова, Первомайской, Подзеленье.
Схема ограничений
Фото: Приложение к приказу
«Рекомендовать УГИБДД УМВД по Ярославской области обеспечить контроль за соблюдением безопасности дорожного движения при проведении мероприятия»,— говорится в приказе.