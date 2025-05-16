24 мая будет перекрыт центр Ярославля

В Ярославле 24 мая будет перекрыто движение на центральных улицах в связи с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Приказ о временном прекращении движения подписал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Движение будет перекрыто с 6:00 до 15:30 на участках нижних и верхних ярусов Волжской и Которосльной набережных, Советского переулка, Революционной, Советской, площади Челюскинцев, Почтовой, Волжского спуска, Андропова, Первомайской, Подзеленье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема ограничений

Фото: Приложение к приказу Схема ограничений

Фото: Приложение к приказу

«Рекомендовать УГИБДД УМВД по Ярославской области обеспечить контроль за соблюдением безопасности дорожного движения при проведении мероприятия»,— говорится в приказе.

Алла Чижова