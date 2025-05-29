Год невеликого перелома

Ежегодный, уже 30-й по счету рэнкинг крупнейших российских аудиторских компаний, составленный рейтинговым агентством RAEX, зафиксировал небольшой номинальный рост этого рынка профессиональных услуг — это уже стагнация, а не стремительное сжатие, наблюдавшееся два предыдущих года. Вытягивают рынок аудиторские услуги, а замедляет — дорогостоящий консалтинг.

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Суммарный доход участников нынешнего рэнкинга крупнейших российских аудиторских организаций от RAEX достиг 39,174 млрд руб., увеличившись за 2024 год на 4,2% (плюс 1,572 млрд руб.; расчеты доходов аудиторских компаний приводятся исходя из статистической формы №2-аудит). Да, на фоне 9,5% годовой инфляции, которую насчитал Росстат, мы наблюдаем реальное сокращение данного рынка, однако на фоне показателей двух предыдущих лет даже такому итогу приходится радоваться. Ведь, напомним, по итогам 2022 года суммарная выручка участников рэнкинга даже номинально снизилась на 3,6% (при инфляции 11,9%), а по итогам 2023-го упала и вовсе сразу на 10% (при инфляции 7,4%).

Из 95 участников нынешнего списка 21 организация завершила год снижением выручки. Из первой десятки (82% выручки по рэнкингу) незначительное снижение доходов наблюдается всего у трех компаний (в среднем в пределах 2%, а суммарно — 372,7 млн руб.). Надежду на развитие указанных положительных тенденций дает опрос участников рэнкинга, проведенный RAEX: по данным 52 компаний (из 95), их суммарная выручка за первые два месяца 2025 года увеличилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это дает основание предположить, что для аудиторских компаний переходный период завершается: обвал рынка из-за ухода иностранных заказчиков постепенно восполняется спросом со стороны локальных клиентов.

«Спрос на услуги аудиторов во многом формируется под влиянием внешних факторов, таких как совершенствование регуляторной среды, развитие технологий, введение экономических санкций. Если рассмотреть регулятивную сферу, то с 2022 года Банк России разрешил российским компаниям не раскрывать чувствительные к санкционному риску сведения. Это разрешение действует до конца текущего года, и если оно не будет продлено, то с 2026 года ситуация может измениться. В настоящее время регулятор и участники рынка обсуждают идею об обязательном аудите раздела годового отчета, посвященного корпоративному управлению»,— комментирует Алексей Терехов, управляющий партнер, услуги финансовым институтам, компания ФБК.

Обязательства непреодолимой силы

Сдерживал рост доходов аудиторских организаций в 2024 году в основном сектор консалтинговых услуг: совокупная выручка от консалтинга (в форме №2-аудит — это «прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью») снизилась у участников рэнкинга за год на 11% (в прошлом рэнкинге было зафиксировано снижение на 21%) и составила 11,738 млрд руб. (против 13,1848 млрд руб. годом ранее). По словам участников, одна из основных причин снижения — в усилении ценовой конкуренции: на фоне сокращающегося два года кряду спроса претендовать на деньги заказчика консультанты могли, лишь идя на существенные скидки.

А вот доходы от аудита в 2024 году увеличились по итогам 2024 года на 12% и составили 27,436 млрд руб. против 24,418 млрд руб. в 2023 году (в прошлогоднем рэнкинге было зафиксировано снижение на 3%). При этом рост наблюдался по всем основным направлениям аудита: аудит обязательный принес участникам рэнкинга на 9% больше — выручка составила 18,193 млрд руб., доходы от инициативного аудита подросли на 19% — до 5,937 млрд руб., и почти на столько же (плюс 18%) увеличились доходы от сопутствующих аудиту услуг — до 3,306 млрд руб.

Как мы считали В 30-м выпуске рэнкингов представлены два основных списка: крупнейшие аудиторские группы и крупнейшие аудиторские организации. В списке аудиторских организаций каждый участник — это одно юридическое лицо. Критерий ранжирования: суммарная выручка компании по форме №2-аудит. В списке аудиторских групп каждый участник — это группа аффилированных лиц (признаки зависимости отражены в методике рэнкингов). Критерий ранжирования в рэнкинге групп: суммарная выручка компаний, входящих в группу, за минусом выручки от услуг, не относящихся к аудиту или консалтингу. Основные условия включения в рэнкинги: предоставление формы №2-аудит для подтверждения выручки, численности сотрудников и аудиторов — у аудиторских организаций и предоставление формы №2 бухгалтерской отчетности (или налоговой декларации) для подтверждения выручки консалтинговых компаний, входящих в аудиторские группы (если такая информация не доступна в ресурсах СПАРК и ГИР БО). В некоторых случаях (см. примечание к таблицам), согласно информации участников рэнкингов, выручка от аудита включала в себя доходы от обзорных проверок в отношении любых видов финансовой информации (годовой, сокращенной, промежуточной, консолидированной, групповой форм), согласованных процедур и заданий, обеспечивающих разумную (ограниченную) уверенность, как для российских, так и для иностранных компаний в соответствии с любыми национальными или внутрисетевыми стандартами, отличными от стандартов аудита, принятых на территории РФ, включая процедуры по внутригрупповым аудитам. Подробные принципы рэнкингов доступны на сайте RAEX. Действующая методика была принята в 2016 году при участии крупнейших аудиторских компаний и общественной организации «Национальный союз аудиторов».

«В последние годы мы наблюдаем трансформацию рынка аудиторских услуг. Клиенты предъявляют спрос не только на качественное выполнение аудиторского задания, но и на наличие цифровых инструментов, экспертов разного профиля, возможность оказания сопутствующих услуг, необходимых в текущей ситуации. Все это позволяет обеспечить защиту интересов собственников, государства и других участников рынка в быстро меняющейся среде. При оказании услуг аудитор также обязан учитывать ожидания регуляторов, что создает дополнительные требования к профессиональной подготовке сотрудников и формирует потребность в создании ИТ-инфраструктуры и усилении системы внутреннего контроля в аудиторских организациях»,— говорит Михаил Хачатурян, партнер Б1, руководитель департамента аудиторских и сопутствующих услуг.

В основе спроса на аудит — потребность клиента в независимом и профессиональном мнении о достоверности отчетности, ее проверке, подтверждении отсутствия ошибок, а также (и это главное — не будем лукавить) обязательный характер оказываемых услуг. «В 2024 году, как и раньше, основной спрос на аудиторские услуги формировали компании, для которых проведение аудита является обязательным. Новый тренд, который появился в прошлом году,— обращение компаний за услугами по аудиту в связи с их выходом на биржу (включая размещение облигаций), а также за консультационными услугами по созданию и оптимизации процессов составления отчетности для требований биржи и систем внутреннего контроля над подготовкой такой отчетности»,— рассказывает Полина Виксне, управляющий партнер, аудит, «Мариллион».

«Мы наблюдаем рост спроса на аудиторские услуги со стороны средних игроков — частные компании с опытом на рынке порядка 25 и более лет. Они стремятся вывести бизнес на новый уровень и на фоне дорогого кредитования рассматривают другие способы финансирования своего развития. Многие задумываются о привлечении стратегического инвестора либо размещении на фондовом рынке, но не имеют собственной экспертизы в подготовке финансовой отчетности по международным стандартам»,— отмечает Павел Серегин, генеральный директор ООО «НЭО Аудит» (консалтинговая группа Neo).

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Группы по интересам

По сравнению с сегментом аудиторских компаний ситуация в рэнкинге аудиторских групп (АКГ) выглядит схоже. Совокупные доходы участников этого списка по итогам 2024 года составили 73,611 млрд руб., увеличившись за год всего на 1%. На долю аудита у АКГ приходится 39%, или 28,860 млрд руб. (темп роста за год — 8%), а на долю консалтинговых услуг — 61%, или 44,751 млрд руб. (снижение за год на 3,4%).

Впрочем, в краткосрочной перспективе восстановление сектора консалтинга вполне реально в связи с развитием инвестиционных программ, потребностями в привлечении финансирования, расширением международных связей, увеличением сделок с активами, внедрением новейших цифровых технологий и функций искусственного интеллекта — все это постепенно стимулирует спрос на услуги.

«Спрос в консалтинге во многом определяется внешними факторами, в последнее время — экономическими и геополитическими. В прошлом году многие крупные компании, имеющие активы в России и за рубежом, все еще находились в процессе реструктуризации и редомициляции, обусловленном уходом иностранных игроков с российского рынка и выстраиванием связей в дружественных юрисдикциях. Это способствовало спросу на услуги по сопровождению сделок M&A, консультации по вопросам международных финансовых расчетов, а также услуги по управлению проблемными активами (distressed assets)»,— уточняет Борис Яценко, управляющий партнер, консультационные услуги, компания ФБК.

Наибольший объем выручки (после объема доходов от аудита) крупнейшие АКГ заработали на услугах налогового консалтинга. Суммарная выручка в 2024 году в этом секторе составила 10,482 млрд руб., увеличившись за год, по сопоставимым данным, на 4%. На предоставлении юридических услуг в 2024 году крупнейшие аудиторские группы заработали 2,008 млрд руб. (темп роста +3% за год). Объем выручки от услуг финансового управления — 3,434 млрд руб. (снижение за год на 9%).

«Перед клиентами продолжают стоять жизненно важные для бизнеса вопросы: возможность продолжения экспортных и импортных операций, взаиморасчетов с иностранными контрагентами, завершение строительства, ввод в эксплуатацию новых производственных линий, выход на азиатские и ближневосточные рынки. Для нас это означает, что необходимо помочь клиентам с налоговыми вопросами, связанными с изменением цепочек поставок, учесть налоговые аспекты ведения бизнеса в новых для клиентов странах, обеспечить соблюдение требований налогового администрирования в странах присутствия»,— поясняет Юлия Тимонина, партнер Б1, руководитель департамента налогов, права и сопровождения бизнеса.

«Существенные изменения в налоговом законодательстве на стыке 2024–2025 годов, включая повышение ставок налогов, потребовали поддержки многих налогоплательщиков со стороны консультантов. В части финансовых услуг в 2025 году можно отметить некоторое снижение объема предынвестиционных исследований после временного всплеска во второй половине 2024 года, который, на наш взгляд, был обусловлен желанием закрыть сделки до повышения ставки налога на прибыль»,— рассказывает Алексей Швынденков, старший партнер, консалтинг, «Мариллион».

Наряду с аутсорсингом учетных функций, популярным у отечественных заказчиков, спрос по-прежнему отмечается на услуги в области международных стандартов финансовой отчетности. «Требования представления консолидированной информации все чаще предъявляют банки в ходе переговоров о кредитовании, особенно в части крупного бизнеса. В том случае, если компания планирует выйти на публичные рынки капитала (выпуск облигаций или размещение акций на бирже), МСФО уже давно стали лучшей практикой, даже если таких требований нет формально с точки зрения правил листинга на бирже. Сейчас в сегменте высокодоходных облигаций почти половина эмитентов (46%) представляют информацию о себе в формате МСФО. Если говорить об эмитентах с более высокими рейтингами, то 93% из них раскрывают отчетность в соответствии с МСФО»,— поясняет Евгений Самойлов, генеральный директор компании «Русаудит».

«На запросы клиентов влияет и текущая финансово-экономическая ситуация. Так, высокий уровень ставок вынуждает компании искать альтернативные источники финансирования, одним из них является выход на биржу. Последние несколько лет мы отмечаем высокий запрос на проверку достоверности финансовой отчетности, составленной по РСБУ и МСФО, и на консультационные услуги по вопросам размещений на бирже»,— говорит Алексей Терехов.

Еще 5,137 млрд руб. в совокупной выручке у крупнейших АКГ в прошлом периоде пришлось на услуги оценки (снижение выручки, по сопоставимым данным, на 2%). Спрос на оценку в прошлом году и сейчас обусловлен также сделками с объектами оценки, уходом некоторых иностранных держателей активов в России. Значимым сегментом услуг для участников рэнкинга остается ИТ-консалтинг — здесь по итогам 2024 года суммарные обороты составили 8,415 млрд руб., увеличившись за год, по сопоставимым данным, на 23%. В основе спроса — цифровизация различных бизнес-процессов и импортозамещение программного обеспечения.

Список крупнейших аудиторских групп по итогам 2024 года Выйти из полноэкранного режима Место по итогам 2024 года Место по итогам 2023 года Аудиторская группа Местоположение центрального офиса Суммарная выручка от аудита и консалтинга за 2024 год (тыс. руб.) Темпы роста выручки за год (%) Доля выручки от аудита (%)* Среднее число специалистов за год Число аудиторов (на 31.12.2024 г., форма №2-аудит) Число компаний в группе 1 1 Б1 Москва 18 289 534 –4,0 36** 3358*** 243 11 2 2 «Кэпт» Москва 14 570 884 –2,6 37,3** 3317*** 197 5 3 3 «Технологии Доверия» (ТеДо) Москва 13 199 416 –4,7 31,5** н.д. **** 6 4 4 ДРТ Москва 7 446 532 16,4 54** 1525*** **** 4 5 5 Юникон Москва 4 590 224 –4,9 36,2 1305 173 7 6 6 Аудиторско-консалтинговая группа компаний ФБК Москва 3 165 127 15,9 47,9 770 176 7 7 7 РУКОН Москва 1 477 709 22,5 40,1 542 295 11 8 8 «Мариллион» Москва 1 166 417 –3,2 56,5 295 51 5 9 10 «ФинЭкспертиза» Москва 989 815 10,6 77,7 459 216 5 10 11 «Уральский союз» Москва 952 183 5,0 20,2** 147 99 4 11 9 «Пачоли» Москва 894 996 –10,8 43,9 185 86 3 12 12 КСК ГРУПП Москва 761 698 –5,0 23,5 192 68 7 13 13 «ПРАВОВЕСТ Аудит» Москва 691 254 11,5 27,6 192 54 8 14 18 «АВУАР» Челябинск 690 024 21,6 20,8** 79 57 10 15 14 «ЭйчЭлБи Рус» Москва 654 754 18,9 46,6 181 160 11 16 15 «Русаудит» Москва 618 786 13,6 52 211 44 4 17 16 «Бетерра» Москва 385 846 –0,1 40,8** 144 17 3 18 17 «Интерком-Аудит» Москва 356 171 5,4 75,5 169 150 13 19 21 «Аудиторская служба «СТЕК» Москва 226 699 21,7 20 41 18 3 20 22 «Аудэкс» Казань 219 435 27,4 72,5 117 26 5 21 — «Листик и Партнеры» Челябинск 188 264 63,5 85,1 130 58 5 22 25 «Налоги и финансовое право» Екатеринбург 182 336 16,1 19,9 37 10 2 23 26 «Группа ПРАУД» Санкт-Петербург 159 847 12,4 47,3 54 34 5 24 23 «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» Москва 156 927 –6,5 64,1 40 41 4 25 24 «Аудиторская группа «2К» Москва 150 023 –9,5 34,3 59 33 5 26 — «Аудиторские услуги» Москва 133 719 351,4 19,7 21 17 2 27 31 «Аудит-Вела» Ростов-на-Дону 129 254 58,2 20,4 38 5 3 28 28 «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой» Екатеринбург 117 718 –0,5 43,5 31 18 3 29 29 «Эталон» Чебоксары 107 522 10,0 33,9 59 12 5 30 30 «Аудит-Оптим-К» Кемерово 104 860 7,8 80,8 40 14 4 31 32 «ЭРКОН» Ростов-на-Дону 102 126 33,0 78,9 41 28 3 32 46 «Группа Баланс» Москва 87 825 266,7 34,6 48 12 4 33 34 CBS group Москва 87 288 21,1 37,7 36 4 2 34 — «Инвест-аудит» Пермь 75 886 9,4 44,5 27 27 2 35 37 НВК Санкт-Петербург 73 694 23,2 17,3 54 12 3 36 36 «Холд-Инвест-Аудит» Москва 64 514 3,0 42,6 20 17 3 37 — «АСБ» Санкт-Петербург 57 563 –5,3 16,8 35 8 2 38 — «РОСКОНСАЛТИНГ» Москва 56 898 38,8 91,4 28 26 2 39 — «Содружество Партнёров» Москва 54 174 51,5 86,8 17 15 2 40 41 «АКГ «Бизнесэкспертиза» Москва 34 169 1,4 98,8 11 9 2 41 45 «Авантаж Аудит» Москва 31 863 24,4 73,3 31 26 3 42 44 «ЮФА Консалтинг» Сургут 28 940 3,0 75,8 18 12 2 43 43 «Ассоциация «Налоги России» Екатеринбург 27 632 –1,9 58,9 18 8 3 44 — «СВЕТ-АУДИТ» Москва 23 228 –26,1 44 8 9 2 45 47 «ЮКИС» Москва 14 600 3,5 75,8 5 5 3 46 — «Финансовые технологии — Аудит» Екатеринбург 12 933 80,7 50 5 4 2 Открыть в новом окне *В соответствии с методикой рэнкинга выручка от аудита — это сумма доходов от обязательного аудита, инициативного аудита и услуг, сопутствующих аудиту, приводимых в форме №2-аудит. **В соответствии с методикой рэнкинга приводится доля выручки от аудита и сопутствующих аудиту услуг, которая включает в себя выручку от проведения аудита, обзорных проверок в отношении любых видов финансовой информации, согласованных процедур и заданий, обеспечивающих разумную/ограниченную уверенность, как для российских, так и для иностранных компаний в соответствии с любыми национальными или внутрисетевыми стандартами, отличными от стандартов аудита, принятых на территории РФ, включая процедуры по внутригрупповым аудитам; выручку от оказания услуг, связанных с выдачей писем-подтверждений по проспектам эмиссии. ***Приводится среднесписочная численность работников. ****Информация участником рэнкинга не разглашается. Источник: RAEX по данным участников рэнкинга. Источник: RAEX по данным участников рэнкинга. Методика и другие материалы рэнкинга доступны на сайте www.raex-rr.com.

Список крупнейших российских аудиторских организаций (субъектов аудиторской деятельности) по итогам 2024 года Выйти из полноэкранного режима Место по итогам 2024 года Аудиторская организация Местоположение центрального офиса Выручказа 2024 год(тыс. руб.)* Темпы роста выручки за год (%) Доля выручки от аудита (%)** Число сотрудников за 2024 год (в среднем за год, форма №2-аудит) Число аудиторов на 31.12.2024 г. (форма №2-аудит) 1 «Кэпт» Москва 9 228 362 –1,2 50,4 3 018 197 2 «ЦАТР — аудиторские услуги» Москва 6 543 262 –0,1 96,9*** 2 024 243 3 ДРТ Москва 5 482 727 20,2 73,3*** **** **** 4 «Технологии Доверия — Аудит» Москва 4 739 437 –5,0 79,3 **** **** 5 Юникон Москва 1 992 223 3,2 83,3 865 173 6 Финансовые и бухгалтерские консультанты (ФБК) Москва 1 872 661 7,8 80,9 485 176 7 «ФинЭкспертиза» Москва 849 699 16,4 90,2 424 212 8 «Русаудит» Москва 577 040 14,1 55,5 219 40 9 «Пачоли» Москва 504 093 11,7 78 156 86 10 РУКОН ГФ (Группа Финансы) Москва 450 452 0,3 77,2 264 113 11 «Мариллион Аудит» Москва 442 689 –9,3 96 125 24 12 «АФ «Уральский союз» Москва 423 516 4,8 41,4 43 72 13 «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» Москва 416 550 –2,7 83,1 161 41 14 «Бетерра» Москва 381 948 –1,1 41,2*** 172 17 15 РУКОН АФК (АФК-Аудит) Санкт-Петербург 262 144 30,0 31,6 267 69 16 «Интерком-Аудит» Москва 244 018 12,4 98,1 147 120 17 «АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Москва 227 727 13,6 37,3 53 39 18 «ПРАВОВЕСТ Аудит» Москва 223 409 28,9 70 87 36 19 «Аудит-НТ» Санкт-Петербург 202 075 1,3 56,2 104 70 20 «АФ «МАРИЛЛИОН» Москва 175 587 –5,4 91,9 43 23 21 «АКК «Аудэкс» Казань 143 518 47,9 99,9 65 19 22 «АГ «Капитал» Екатеринбург 138 659 –7,9 33,9 53 20 23 «Аудиторское Партнерство «НИКА» Москва 137 898 5,0 85,5 55 50 24 «АКГ Бетроен» Москва 136 315 13,9 24,7 36 15 25 «Мэйнстей» Москва 132 468 –10,0 87,4 67 16 26 «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» Москва 127 620 2,1 78,8 57 41 27 «Международный консультативно-правовой центр» Москва 112 817 –14,3 95,7 89 52 28 «КСК АУДИТ» Москва 111 930 –51,9 100 115 47 29 «Штернгофф Аудит» Москва 111 571 48,1 84,9 25 13 30 «Аудиторская группа «2К» Москва 104 803 25,2 49,1 59 33 31 «Аудит-Оптим-К» Кемерово 91 541 3,5 92,5 42 14 32 «АФ «АВУАР» Челябинск 88 412 65,4 100*** 42 21 33 «ЭРКОН» Ростов-на-Дону 83 086 44,1 97 40 28 34 «НЭО Аудит» Москва 82 634 636,9 15,5 12 7 35 «АК «Арт-Аудит» Москва 81 403 23,7 80,3 33 22 36 «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» Санкт-Петербург 78 567 –2,2 96,3 44 34 37 РУКОН СПГ аудит (Самоварова и Партнеры) Санкт-Петербург 78 410 9,4 99,6 81 56 38 «АКФ «МИАН» Москва 77 649 49,6 67,6 39 27 39 «Аналитика» Москва 74 883 30,9 86 22 14 40 «Универс-Аудит» Москва 72 916 –3,9 86,6 42 23 41 «Инвест-аудит» Пермь 61 580 –9,9 54,9 41 27 42 «ЮСТИКОМ» Москва 61 461 26,0 36,5 23 9 43 «Аудит-Эскорт» Москва 61 024 5,8 99,2 27 19 44 «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» Санкт-Петербург 59 068 53,3 82,4 24 14 45 «ИнформАудит» Санкт-Петербург 57 422 40,3 66 18 20 46 «Аллент-Аудит» Москва 52 725 5,1 83,9 13 10 47 «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой» Екатеринбург 52 249 –20,2 98,1 29 18 48 «РБ» Москва 52 097 40,9 91,7 37 19 49 «Что делать Аудит» Санкт-Петербург 51 656 2,8 85,7 29 21 50 «СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЁРОВ» Москва 51 077 58,5 92 20 15 51 «Аудиторская служба «СТЕК» Москва 50 778 27,1 89,5 24 18 52 «ЦБА» Москва 49 778 0,2 81,3 12 11 53 «Екатеринбургский Аудит-Центр» Екатеринбург 49 279 56,7 100 35 32 54 ИНТЭК-Аудит (РУКОН ИНТЭК) Москва 48 366 24,0 98,6 18 18 55 «ЮКОН» Москва 47 559 –16,3 23,9 15 6 56 «ПромСтройАудит Консалт» Санкт-Петербург 47 209 38,6 97,4 29 24 57 CBS group Москва 44 258 10,6 74,4 16 4 58 «Др. Фойгт и партнеры» Москва 41 858 27,4 32,8 9 4 59 «АК «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» Москва 40 630 8,2 67,6 32 17 60 «Агентство «Налоги и финансовое право» Екатеринбург 39 103 –2,2 92,9 14 10 61 «ЮРКОМ» Москва 38 275 6,0 33,9 21 9 62 «1А Консалтинговая Группа» Москва 37 897 17,2 88 34 24 63 «Технологии Инвестиции Строительство» Санкт-Петербург 36 796 13,4 25,2 30 11 64 «АК «Эталон» Чебоксары 36 433 24,3 100 31 12 65 «РИАН-АУДИТ» Москва 36 305 119,9 100 26 21 66 «Аудиторы Северной Столицы» Санкт-Петербург 35 055 22,9 98,6 30 23 67 «Балтийский аудит» Санкт-Петербург 34 072 62,8 95,3 21 20 68 «АКГ «Бизнесэкспертиза» Москва 34 044 4,0 99,2 10 8 69 «АудитОнлайн» Москва 33 306 32,6 71,8 17 6 70 «НВК» Санкт-Петербург 33 281 55,2 38,3 24 12 71 «РОСКОНСАЛТИНГ» Москва 33 177 49,5 88,4 32 28 72 «РНК Аудит» Ярославль 32 597 50,7 97,6 16 70 73 «ФБК Поволжье» Казань 31 973 –2,7 90,3 24 9 74 «ДОНАУДИТ» Москва 30 363 235,8 100 33 22 75 «АФ «Аудит-Вела» Ростов-на-Дону 26 809 16,9 98,4 12 5 76 «Аудиторские услуги» Москва 26 307 1123,6 100 21 17 77 «АФ «Фабер Лекс» Краснодар 24 938 9,3 76,6 16 10 78 «Градиент-Альфа-АУДИТ» Москва 23 963 –3,7 60 17 8 79 «ЮФА Консалтинг» Сургут 23 414 –2,5 93,6 20 12 80 «АК «Развитие» Москва 21 511 — 45,5 16 18 81 «АФ «АСБ» Санкт-Петербург 20 876 0,2 46,4 23 8 82 «АКК «Бизнес-информ» Киров 20 834 5,8 78,1 10 5 83 «АБФ «ЛИТ-АУДИТ» Москва 19 105 8,8 83,2 9 10 84 «Авантаж Аудит» Москва 17 835 12,5 84,4 29 20 85 «Средне-Волжское экспертное бюро» (СВЭБ) Казань 16 717 7,6 93,6 15 7 86 «Аудиторская организация Нордик Эдвайзорс» Санкт-Петербург 16 629 15,9 90,8 5 9 87 «Метаудит» Екатеринбург 16 287 3,1 100 13 8 88 «СВЕТ-АУДИТ» Москва 14 802 –10,4 69 12 9 89 «Аудит Плаза» Москва 13 919 2,1 100 9 6 90 «Поволжская аудиторская компания» Саратов 13 080 –8,0 78,3 14 11 91 «ГроссАудит» Москва 12 359 26,7 67,1 14 6 92 «ЮКИС-АУДИТ» Москва 11 060 4,7 100 5 5 93 «Центр консалтинга и аудита «Стратегические Решения» Москва 10 963 23,5 84,3 6 9 94 «Финансовые технологии — Аудит» Екатеринбург 8303 16,0 77,8 3 4 95 «ОКГ Аудит» Санкт-Петербург 4914 –44,5 73 9 5 Открыть в новом окне *Суммарная выручка организации по форме №2-аудит. **В соответствии с методикой рэнкинга выручка от аудита — это сумма доходов от обязательного аудита, инициативного аудита и услуг, сопутствующих аудиту, приводимых в форме №2-аудит. ***В соответствии с методикой рэнкинга приводится доля выручки от аудита и сопутствующих аудиту услуг, которая включает в себя выручку от проведения аудита, обзорных проверок в отношении любых видов финансовой информации, согласованных процедур и заданий, обеспечивающих разумную/ограниченную уверенность, как для российских, так и для иностранных компаний в соответствии с любыми национальными или внутрисетевыми стандартами, отличными от стандартов аудита, принятых на территории РФ, включая процедуры по внутригрупповым аудитам; выручку от оказания услуг, связанных с выдачей писем-подтверждений по проспектам эмиссии. ****Информация участником рэнкинга не разглашается. Источник: RAEX по данным участников рэнкинга. Методика и другие материалы рэнкинга доступны на сайте www.raex-rr.com.

ИТ-консалтинг Выйти из полноэкранного режима № Группа компаний/компания Выручка за 2024 год(тыс. руб.) Тип участника 1 «Технологии Доверия» 3 424 671 Группа 2 Б1 2 429 182 Группа 3 Юникон 1 554 628 Группа 4 РУКОН 525 337 Группа 5 КСК ГРУПП 345 324 Группа 6 Аудиторско-консалтинговая группа компаний ФБК 49 024 Группа 7 «Группа ПРАУД» 38 526 Группа 8 «Авуар» 30 000 Группа 9 «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой» 5643 Группа 10 «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» 5590 Группа Открыть в новом окне Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Полную версию таблицы см. на сайте www.raex-rr.com.

Оценочная деятельность Выйти из полноэкранного режима № Группа компаний/компания Выручка за 2024 год(тыс. руб.) Тип участника 1 Б1 1 474 977 Группа 2 Аудиторско-консалтинговая группа компаний ФБК 830 805 Группа 3 «Кэпт» 829 580 Группа 4 «Технологии Доверия» 602 820 Группа 5 Юникон 383 362 Группа 6 «Пачоли» 299 331 Группа 7 РУКОН 218 989 Группа 8 «Русаудит» 162 404 Группа 9 «ФинЭкспертиза» 110 706 Группа 10 «ПРАВОВЕСТ Аудит» 65 809 Группа 11 АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 64 814 Компания 12 «Аудиторская группа 2К» 42 432 Группа 13 «Аудэкс» 22 705 Группа 14 «Инвест-аудит» 20 005 Группа 15 «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» 19 808 Группа 16 «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» 17 805 Компания 17 «Интерком-Аудит» 17 652 Группа 18 «ЭйчЭлБи Рус» 13 153 Группа 19 «Эталон» 7444 Группа 20 «Авантаж Аудит» 4998 Группа Открыть в новом окне Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Полную версию таблицы см. на сайте www.raex-rr.com.

Юридический консалтинг Выйти из полноэкранного режима № Группа компаний/компания Выручка за 2024 год(тыс. руб.) Тип участника 1 Б1 513 269 Группа 2 «Кэпт» 403 734 Группа 3 «ПРАВОВЕСТ Аудит» 365 492 Группа 4 Аудиторско-консалтинговая группа компаний ФБК 270 869 Группа 5 «ЭйчЭлБи Рус» 145 324 Группа 6 КСК ГРУПП 120 239 Группа 7 Группа Мариллион 54 634 Группа 8 «Налоги и финансовое право» 39 470 Группа 9 РУКОН 34 555 Группа 10 «Пачоли» 28 063 Группа 11 ЮСТИКОМ 20 555 Компания 12 ЮРКОМ 16 860 Компания 13 Ассоциация «Налоги Росии» 11 345 Группа 14 «Аудиторская группа 2К» 8379 Группа 15 «Аудиторское Партнерство «НИКА» 3589 Компания 16 «ФинЭкспертиза» 3588 Группа 17 НВК 3428 Группа 18 «Интерком-Аудит» 3087 Группа 19 «Эталон» 2482 Группа 20 АКФ «МИАН» 1278 Компания Открыть в новом окне Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Полную версию таблицы см. на сайте www.raex-rr.com.

Финансовый консалтинг Выйти из полноэкранного режима № Группа компаний/компания Выручка за 2024 год(тыс. руб.) Тип участника 1 Юникон 972 924 Группа 2 «Уральский союз» 346 447 Группа 3 Группа Мариллион 326 233 Группа 4 «Авуар» 310 045 Группа 5 «Бетерра» 225 152 Группа 6 Аудиторско-консалтинговая группа компаний ФБК 194 838 Группа 7 Аудиторская служба «СТЕК» 153 171 Группа 8 «ЭйчЭлБи Рус» 121 528 Группа 9 «Аудиторские услуги» 107 412 Группа 10 «Русаудит» 90 430 Группа 11 «Аудит-Вела» 82 023 Группа 12 АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 77 921 Компания 13 «Пачоли» 71 931 Группа 14 CBS group 54 375 Группа 15 «Интерком-Аудит» 54 229 Группа 16 АСБ 43 657 Группа 17 «Аудиторская группа «Капитал» 43 218 Компания 18 «ГРУППА БАЛАНС» 37 370 Группа 19 «ФинЭкспертиза» 32 758 Группа 20 НВК 29 213 Группа Открыть в новом окне Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Полную версию таблицы см. на сайте www.raex-rr.com.

Налоговый консалтинг Выйти из полноэкранного режима № Группа компаний/компания Выручка за 2024 год(тыс. руб.) Тип участника 1 Б1 3 908 469 Группа 2 ДРТ 2 915 291 Группа 3 «Кэпт» 2 112 025 Группа 4 «Уральский союз» 413 359 Группа 5 «Авуар» 206 360 Группа 6 Аудиторско-консалтинговая группа компаний ФБК 202 811 Группа 7 «Налоги и финансовое право» 106 550 Группа 8 «АКГ Бетроен» 102 712 Компания 9 «ФинЭкспертиза» 73 480 Группа 10 Группа Мариллион 72 649 Группа 11 «ПРАВОВЕСТ Аудит» 64 984 Группа 12 «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой» 55 907 Группа 13 «Эталон» 50 566 Группа 14 «Аудиторская группа «Капитал» 48 450 Компания 15 «Русаудит» 44 449 Группа 16 «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» 43 755 Компания 17 «ЭйчЭлБи Рус» 32 725 Группа 18 «Группа ПРАУД» 28 636 Группа 19 НВК 28 290 Группа 20 Аудиторская служба «СТЕК» 28 087 Группа Открыть в новом окне Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Полную версию таблицы см. на сайте www.raex-rr.com.

Рэнкинг крупнейших групп и компаний в области аутсорсинга учетных функций по итогам 2024 года Выйти из полноэкранного режима № Название Местоположение центрального офиса Выручка от услуг аутсорсинга учетных функций за 2024 год (тыс. руб.)* Темпы роста (%) Число специалистов в области аутсорсинга учетных функций за 2024 год (чел.) Тип участника рэнкинга Число компаний в группе в 2024 году 1 СберРешения Москва 2 019 581 18,6 927 Группа 4 2 «Моё дело» Москва 1 811 057 23,5 448 Группа 3 3 «1С-ВайзЭдвайс» Москва 1 483 468 26,0 458 Группа 7 4 «ИАС Аутсорсинг» Москва 1 369 114 20,1 51 Группа 2 5 UCMS Group Москва 1 067 992 –2,2 344 Группа 5 6 Bellerage Москва 1 066 310 31,3 127 Группа 8 7 Unicon Outsourcing Москва 922 823 –22,7 292 Группа 2 8 «Юнистафф Пейрол Компани» Москва 733 421 18,9 222 Группа 5 9 SCHNEIDER GROUP Москва 668 681 –9,3 186 Группа 4 10 «БРИДЖ ГРУПП» Москва 557 540 30,7 182 Группа 3 11 «АБУ бухгалтерские услуги» Москва 368 159 1,3 37 Группа 2 12 «Авуар» Челябинск 353 378 20,5 75 Группа 3 13 «ИАС ДИДЖИТАЛ» Москва 337 405 н.д. 20 Группа 4 14 Группа Мариллион Москва 325 233 2,2 99 Группа 5 15 «Консу» Санкт-Петербург 293 571 –5,2 100 Группа 2 16 «Главбух Ассистент» Москва 275 552 42,1 76 Компания 1 17 «ПЕРВАЯ ЭКСПЕРТНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ» Пермь 261 046 н.д. 101 Группа 3 18 «Бетерра» Москва 225 152 –1,8 73 Компания 1 19 «Фингуру» Тула 222 334 54,1 67 Группа 3 20 «Яшин и партнёры» Москва 214 540 12,8 101 Группа 3 21 Acsour Москва 214 274 –15,6 87 Компания 1 22 Аудиторско-консалтинговая группа компаний ФБК Москва 187 371 13,9 75 Группа 2 23 «Альфа Интерим Менеджмент» Москва 181 418 67,8 7 Компания 1 24 «НОРД АУТСОРСИНГ» Москва 174 646 6,0 51 Группа 3 25 «Созидание и Развитие» Москва 166 756 13,4 54 Группа 2 26 «АЛЬТХАУС Консалтинг» Москва 157 082 1,8 48 Группа 5 27 Emerging Markets Group Санкт-Петербург 156 522 10,6 29 Группа 3 28 ADE Professional Solutions Москва 154 973 19,7 45 Группа 3 29 «АСБ Консалтинг Групп» Москва 136 093 75,9 33 Группа 2 30 «Премьер-Партнёр» Москва 130 692 69,5 36 Группа 4 31 «Экспресс Бухгалтерия» Москва 119 863 20,2 34 Группа 2 32 «МЦОБ. Онлайн-сервисы» Курск 116 813 22,5 52 Компания 1 33 Международная юридическая компания «Эксперт» Симферополь 109 445 1,3 63 Компания 1 34 «Аудиторские услуги» Москва 107 412 281,2 21 Группа 2 35 «Учёт и Консалтинг» Ростов-на-Дону 102 445 70,0 28 Компания 1 36 «СБК «Профит» Рязань 102 353 36,8 50 Группа 2 37 «Счетовод» Екатеринбург 96 076 28,2 26 Группа 4 38 «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Москва 87 953 4,7 36 Группа 3 39 Бухгалтерский центр «БИЗНЕС-ГАРАНТ» Самара 85 029 19,5 33 Компания 1 40 «КБК Эккаунтинг» Москва 82 512 47,2 11 Компания 1 41 «Эфикс-Груп» Москва 78 506 9,6 40 Компания 1 42 ЮРКОМ Москва 68 611 0,8 36 Группа 2 43 «Блиц Консультант» Чебоксары 65 961 182,1 13 Группа 2 44 «КАБ-ЮСТ» Москва 62 683 68,8 17 Компания 1 45 «Евроазиатский Финансовый Дом» Москва 62 647 29,0 23 Группа 3 46 «БАЛИОТ» Москва 61 991 46,1 18 Группа 2 47 «1+1» Барнаул 58 586 66,0 19 Компания 1 48 «ИНФИНАНС» Санкт-Петербург 56 342 43,5 29 Компания 1 49 CBS group Москва 54 375 18,9 24 Группа 2 50 «Интерком-Аудит» Москва 54 229 –16,8 33 Группа 9 51 «Альта Виа» Москва 52 966 –3,4 26 Компания 1 52 «Альфа-Информ» Пенза 50 459 40,8 15 Компания 1 53 DV Consulting Москва 46 953 89,5 8 Компания 1 54 «Аутсорсинговые Решения» Москва 46 603 –2,1 19 Компания 1 55 АСБ Санкт-Петербург 43 657 –7,4 35 Группа 2 56 «Аудиторская группа «Капитал» Екатеринбург 43 218 –38,0 10 Компания 1 57 «Формула» Екатеринбург 43 059 42,4 28 Компания 1 58 КУБ2Б Казань 40 659 33,4 9 Компания 1 59 «Тонкий и партнёры» Москва 39 974 –15,3 9 Компания 1 60 «Русаудит» Москва 38 648 11,0 17 Группа 2 61 «Объединенная Консалтинговая Группа» Санкт-Петербург 34 378 13,8 15 Группа 3 62 «Аудэкс» Казань 34 018 0,5 15 Компания 1 63 «Икс-Инфо» Москва 33 800 14,5 22 Компания 1 64 Консультационная группа «ТИМ» Санкт-Петербург 30 278 8,7 13 Компания 1 65 НВК Санкт-Петербург 29 213 21,2 43 Группа 3 66 «Технологии Инвестиции Строительство» Санкт-Петербург 24 989 1,8 н.д. Компания 1 67 «Саппорт Про» Москва 21 631 120,7 6 Компания 1 68 «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» Москва 20 553 –61,2 16 Группа 3 69 Legal Bridge Москва 20 155 16,0 12 Группа 2 70 CanWin Consulting Саратов 17 555 115,7 18 Компания 1 71 «ПРАУД баланс» Москва 16 989 –20,1 7 Компания 1 72 «ФОРМУЛА БИЗНЕСА» Москва 15 070 68,6 3 Компания 1 73 ЮСТИКОМ Москва 14 529 14,4 н.д. Компания 1 74 «Консалтинговая фирма «Эталон» Чебоксары 13 079 — 4 Компания 1 75 ПБК «Главный бухгалтер» Москва 12 880 –32,3 6 Компания 1 76 «Аллент-Аудит» Москва 8484 7,1 7 Компания 1 77 «Листик и Партнёры» Челябинск 7405 н.д. н.д. Группа 5 78 «Уральский союз» Москва 7167 40,0 3 Группа 2 79 «СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЁРОВ» Москва 5000 11,1 3 Группа 2 80 РБ Москва 4306 –57,0 5 Компания 1 81 «Штернгофф Аудит» Москва 4059 54,6 3 Компания 1 82 РУКОН Москва 1372 — н.д. Группа 11 83 «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» Москва 992 815,4 2 Группа 3 Открыть в новом окне *Участники ранжированы по показателю выручки, полученной от услуг аутсорсинга учетных функций: услуги по регулярному обеспечению клиенту бизнес-процессов, связанных с бухгалтерским и налоговым учетом, расчетом заработной платы и кадровым учетом, подготовкой бухгалтерской и налоговой отчетности по национальным и международным стандартам, юридическим сопровождением бизнеса, ИТ-обслуживанием (включая услуги горячей линии и технической поддержки), а также другими работами, сопутствующими аутсорсингу учета. Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Полная версия таблицы размещена на сайте www.raex-rr.com.

Вартан Ханферян