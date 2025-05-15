На Кубани планируют догазифицировать 18 тысяч участков

В Краснодарском крае в 2025 году планируется подвести газ к границам 18 тыс. земельных участков в рамках программы догазификации. Об этом стало известно по итогам заседания регионального штаба, которое провел вице-губернатор Евгений Пергун с участием представителей краевого МинТЭК и ЖКХ, ПАО «Газпром» и глав муниципалитетов, передает пресс-служба краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала реализации программы в регионе принято в работу более 106 тыс. заявок, отметил господин Пергун. По его словам, Кубань входит в число лидеров по объемам доведения газа до участков и количеству подключений, занимая 2-е и 3-е места в соответствующих рейтингах.

Также обсуждалось продвижение программы социальной догазификации. В ее рамках подано 147 заявок на подключение объектов образования, здравоохранения, спорта и других учреждений.

Отдельно рассматривалась ситуация в садоводческих товариществах. В график работ включено почти 35,8 тыс. домовладений, расположенных на территории 462 СНТ. Общий объем финансирования, предусмотренный на догазификацию таких поселений, оценивается в 10 млрд руб.

Вячеслав Рыжков