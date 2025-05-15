МЧС Кубани объявило предупреждение о подъеме уровня воды на реке Лаба

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю распространило штормовое предупреждение в связи с прогнозируемым подъемом уровня воды в реке Лаба. Согласно сообщению ведомства, в период с 18:00 до конца суток 15 мая, а также в течение 16 мая на указанном участке ожидается достижение неблагоприятных отметок и возможное превышение уровня воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На фоне потенциальной угрозы гражданам рекомендовано подготовиться к экстренной эвакуации: собрать необходимые документы, лекарства и продукты, оказать помощь детям, пожилым и людям с ограниченными возможностями. При возможности следует покинуть зону подтопления, предварительно отключив газ и электричество, закрыв окна и двери, при наличии времени – укрепив входы на первом этаже.

Животных рекомендуется выпустить на волю или перевести в безопасное место, а самим подняться на верхние этажи или чердак. В случае пребывания на улице — использовать возвышенности или импровизированные средства для эвакуации. При невозможности покинуть зону самостоятельно следует подавать сигналы спасателям.

После спада воды запрещено использовать продукты, контактировавшие с водой, и включать электроприборы до проверки состояния сетей. При входе в дом необходимо обеспечить проветривание и избегать использования открытого огня.

Жителям подтопляемых районов также советуют принять упреждающие меры: укрепить двери и окна в цокольных этажах, расчистить канавы, закрыть вентиляционные отверстия в подвалах и подготовить мостки для прохода. Животные и имущество должны быть выведены и перенесены в безопасные зоны.

Вячеслав Рыжков