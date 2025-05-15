Скончался бывший вице-мэр Ижевска и экс-депутат Госсовета УР Сергей Протозанов

Сегодня, 15 мая, скончался бывший вице-мэр Ижевска и депутат Госсовета Удмуртии первого созыва Сергей Протозанов, сообщает пресс-служба горадминистрации. Ему было 77 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архив Коммерсантъ Фото: архив Коммерсантъ

«Сергей Владимирович останется в памяти своих коллег как очень энергичный, целеустремленный, мудрый и человечный руководитель, к которому можно было обратиться с разными вопросами. Он прекрасно разбирался в людях, умело находил контакт и с руководством, и с коллегами, и с простыми горожанами»,— указано в некрологе.

Из справки следует, что Сергей Протозанов родился 18 апреля 1948 года в Чарске, Казахстан. Он окончил Горьковский радиотехникум по специальности «Радиоаппаратостроение», Свердловскую высшую партийную школу и Удмуртский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии».

В Ижевск Сергей Протозанов приехал в 1970 году и начал работать на «Ижмаше». В 1979-м он стал секретарем парткома станкостроя, в 1983-1989 годах был заместителем секретаря ПО «Ижмаш», после чего был избран председателем исполкома. Позже Сергей Протозанов стал главой администрации Ленинский район Ижевска.

Активная политическая карьера Сергея Протозанова пришлась на 1990-е. Так, в начале десятилетия он был избран депутатом Верховного Совета Удмуртской АССР 12-го созыва. В 1995-1999 годах являлся депутатом Госсовета Удмуртии первого созыва. В то же время был назначен на должность вице-мэра Ижевска.

В 2000 году являлся главой администрации Октябрьского района города, но с 2001-го вновь стал заместителем главы администрации Ижевска, курировал социальную сферу. На пенсию Сергей Протозанов вышел в 2008 году.