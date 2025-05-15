В Британии задержали певца Криса Брауна по делу о нападении в ночном клубе

Американского певца и актера Криса Брауна задержали в британском городе Солфорд. Его подозревают в нападении на музыкального продюсера Эйба Диау в лондонском ночном клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlo Allegri / Reuters Фото: Carlo Allegri / Reuters

Криса Брауна задержали в ночь на 15 мая в пятизвездном отеле Lowry, передает The Guardian. Издание уточняет, что артист приехал в Великобританию, чтобы провести десять концертов в рамках своего тура.

Нападение на Эйба Диау произошло в феврале 2023 года. Криса Брауна подозревают в том, что он несколько раз ударил продюсера бутылкой, а также избил его руками и ногами.

Эйб Диау сообщал, что подал гражданский иск к певцу с требованием возместить $16 млн. По его словам, после нападения он мог ходить только с костылями.

36-летний Крис Браун возглавлял чарты Billboard 100 c песней «Run It!» и Billboard 200 с альбомами «Fame» и «Fortune». В 2009 году суд приговорил артиста к пяти годам условного лишения свободы за избиение певицы Рианны, с которой он тогда встречался. В 2017 году Криса Брауна также задержали по подозрению в нападении на мужчину в ночном клубе во Флориде.