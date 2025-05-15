Закодированная победа

Волю к победе в специальной военной операции (СВО), как когда-то и в Великой Отечественной войне, обеспечивает «особый цивилизационный код России». К такому выводу пришли 15 мая участники организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) круглого стола на тему «Великая Победа как наш главный символ». При этом основополагающие принципы «России как цивилизации», сформулированные участниками мероприятия, разделяют не только в администрации президента и в «Единой России», но и в оппозиционных партиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На роль «застрельщика» круглого стола его модератор политолог Павел Данилин предложил врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Тот в своем видеообращении рассказал, что для его региона победа в Великой Отечественной войне стала гарантом побед сегодняшних, ведь внуки тех, кто освобождал от фашистов курскую землю более 80 лет назад, делают это и сегодня.

Идею преемственного патриотизма горячо поддержал участник СВО, замгубернатора Калужской области Александр Шляпников, заявивший, что бойцы СВО как «потомки победителей» Великой Отечественной сегодня «становятся во главе управления нашей страны».

Раскрыть глубинную суть этой преемственности взялся политолог Владимир Шаповалов. Все дело в том, объяснил он, что у России есть «особый цивилизационный код», который формировался «столетиями российской истории» и в итоге помог победить в Великой Отечественной войне. Основу этого кода (или «свода неписаных принципов») составляют патриотизм, служение государству, коллективизм и соборность. Не случайно, напомнил господин Шаповалов, Иосиф Сталин в июле 1941-го обратился к гражданам СССР со словами «братья и сестры», подчеркивая значимость единства народов. Это обеспечило «безграничный мобилизационный потенциал советского общества». Выполнять свою «историческую миссию по защите мира от нацизма», уверен политолог, Россия продолжает и сейчас.

Отметим, что изложенная Владимиром Шаповаловым концепция полностью совпадает с идеями начальника президентского управления по мониторингу и анализу социальных процессов Александра Харичева. Недавно он в очередной раз изложил их в статье «Цивилизация "Россия"» для издания «Блокнот гражданского просвещения». Формирование «российской цивилизации» господин Харичев объясняет ее географическими и природно-климатическими условиями, природными богатствами и необходимостью защищаться от врагов. Отсюда и «уникальная историческая миссия» России, функция «моста», а иногда (в случае конфликтов) и «барьера» между Западом и Востоком.

Кроме того, формированию «российской цивилизации» помогло ее «этническое многообразие», благодаря чему в России возник «коллективный тип бытия», отметил чиновник.

С таким подходом согласились и другие участники круглого стола ЭИСИ. Например, профессор кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова Вардан Багдасарян тоже выразил уверенность, что «мы развиваем концепт России как государства-цивилизации». Он также подчеркнул, что Великая Отечественная война была «цивилизационной» и стала «основой идентичности», поскольку как раз перед ее началом появилось понятие о многонациональном советском народе.

Стоит отметить, что похожих представлений и о СВО, и о роли России в целом придерживаются и представители основных российских партий. Так, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев недавно говорил о России как «иммунной системе», которая «останавливает странные идеологии», в том числе и те, что пытаются захватить мировое господство. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий не раз выражал мнение, что именно его партия первая заговорила о «русском мире и цивилизации», а СВО высветила «великую историческую роль России как спасительницы мира». А лидер КПРФ Геннадий Зюганов после начала российско-украинского конфликта заявил, что «мы спасаем русскую цивилизацию».

Божена Иванова