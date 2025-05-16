Загородное разДОЛье

В Петербурге стартует большой проект по восстановлению загородных детских лагерей, рассказал на ежегодном отчете о деятельности правительства города губернатор Петербурга Александр Беглов. Смольный отобрал 18 баз: две городские и 16 областных. Проектно-изыскательские работы по шести из выбранных объектов начнутся в этом году. Эксперты рынка недвижимости говорят, что отобранные объекты расположены не в местах высокой активности девелоперов, но в качестве инфраструктуры для детского отдыха они будут востребованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В прошлом году в Петербурге работали 263 школьных лагеря и 11 загородных

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В прошлом году в Петербурге работали 263 школьных лагеря и 11 загородных

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам губернатора Александра Беглова, ежегодно город оплачивает 145 тыс. путевок для отдыха детей. В прошлом году в Петербурге работали 263 школьных лагеря и 11 загородных. Спрос на городские лагеря полностью удовлетворен, заверил глава Петербурга. Теперь город приступает к восстановлению и строительству загородных лагерей. В 2023 году была проведена полная инвентаризация территорий, предназначенных для детского отдыха. Большая часть земельных участков, на которых в советское время располагались школьные лагеря, много лет не используется, подчеркнул господин Беглов.

Как уточнили в пресс-службе городского комитета по строительству, по поручению губернатора подготовлен план мероприятий по восстановлению объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для детского отдыха и оздоровления, включающий 18 загородных баз. В их числе два объекта в Курортном районе Санкт-Петербурга (Зеленогорск, улица Экипажная, 11, и поселок Репино, Приморское шоссе, 390) и 16 баз, расположенных на территории Ленинградской области и находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга. «Пока план мероприятий окончательно не утвержден, но можем сказать, что реализация объектов планируется как за счет средств бюджета, так и за счет внебюджетных источников»,— сказали в комстрое.

Адресной инвестиционной программой (АИП) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрены расходы на проектно-изыскательские работы (ПИР) по шести загородным базам. По трем объектам: загородной детской оздоровительной базе ГБОУ детский сад № 30 Василеостровского района Петербурга (Зеленогорск, Экипажная улица, 11, лит. А); детскому оздоровительному лагерю (ДОЛ) ГБОУ школа № 13 Приморского района (Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Вырица, проспект Урицкого, 26) и загородной базе в Лужском районе Ленобласти, Толмачевском городском поселении, массиве Плоское, у деревни Большие Крупели ПИР запланированы на 2025–2027 годы. По строительству загородной базы в Гатчинском районе, Рождественской волости, дер. Даймище, ДОЛ в Выборгском районе Ленобласти, Краснодолинской волости, пос. Малышево, и ДОЛ «Восход» в Лужском муниципальном районе, дер. Мерево, ПИР начнутся в 2026–2027 годах. Общая стоимость проектирования данных объектов составит 537,7 млн рублей.

Заместитель директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Евгения Кулеш констатирует, что по степени развитости, актуальности, полноты и широты охвата инфраструктура для детского отдыха в Петербурге и Ленинградской области далеко не в полной мере удовлетворяет существующий спрос. «Поэтому предполагаю, что качественные (с точки зрения наполнения досуга, условий пребывания, безопасности) объекты будут востребованы»,— полагает эксперт.

С другой стороны, продолжает она, старые детские лагеря и базы отдыха часто находятся в неудовлетворительном состоянии. «Какие-то объекты потребуют существенного восстановления, какие-то — пойдут уже под снос и новое строительство. Вопрос привлечения внебюджетных источников потребует тщательной проработки и индивидуального подхода по каждой рассматриваемой площадке»,— предупреждает госпожа Кулеш.

Игорь Кокорев, операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers, сказал изданию, что указанные участки программы расположены преимущественно не в местах высокой активности девелоперов. Из упомянутых участков наибольший потенциал для девелопмента есть у объекта в поселке Репино на Приморском шоссе, 390, поскольку это престижная локация на первой линии залива, указал эксперт.

В правительстве Ленобласти сообщили «Ъ-СПб», что конкретной программы по развитию детских лагерей в соседнем регионе нет, но есть успешная практика восстановления подобных объектов. Так, в прошлом году в Выборгском районе Ленобласти в поселке Рощино восстановили ДОЛ им. Гагарина. Весной 2025 года областная администрация информировала о планах по строительству нового корпуса спортивного-оздоровительного лагеря «Россонь» в Куземкинском сельском поселении Кингисеппского района Ленобласти. Проектировщикам поставлена задача сделать проект здания на 115 детей с библиотекой, классами робототехники, прикладного искусства, художественной мастерской и 3D-моделирования.

Александра Тен