В портах не идет погрузка

Грузооборот морских портов России за четыре месяца 2025 года уменьшился на 5,4% год к году, до 280,7 млн тонн, сообщила Ассоциация морских торговых портов. Перегрузка экспортных грузов сократилась на 5,4%, до 221,3 млн тонн, импортных — выросла на 2,4%, до 13,7 млн тонн.

Объем перевалки сухогрузов сократился на 6%, до 133,7 млн тонн. Заметнее всего — на 52,7%, до 12,1 млн тонн,— упали отгрузки зерна. Также на 0,6%, до 18,2 млн тонн, снизилась перевалка грузов в контейнерах. Наибольший рост год к году отмечается в перевалке руды (на 39,9%, до 4,2 млн тонн), черных металлов (на 19,3%, до 8 млн тонн), минеральных удобрений (на 12,1%, до 15,6 млн тонн). Отгрузки угля выросли на 2,2%, до 60,8 млн тонн.

Объем перевалки наливных грузов составил 146,9 млн тонн, что на 4,7% меньше, чем годом ранее. В частности, перевалка сырой нефти снизилась на 5,3%, до 87,6 млн тонн, нефтепродуктов — на 5,2%, до 42,9 млн тонн, пищевых грузов — на 9,2%, до 2 млн тонн. Рост на 1,5%, до 13 млн тонн, показали отгрузки сжиженного газа.

Среди портов положительная динамика перевалки отмечается только в Дальневосточном бассейне, где грузооборот за четыре месяца вырос на 0,9%, до 75,8 млн тонн, за счет увеличения перевалки сухих грузов на 2,2%, до 48,7 млн тонн, при сокращении отгрузки наливных на 3,4%, до 27,1 млн тонн. Прирост показали порты Восточный (на 8,1%), Владивосток (на 4,6%), Ванино (на 22,7%) и Пригородное (на 2,6%). Снижение перевалки на 1,4% отмечается в порту Находка.