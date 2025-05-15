Руслан Кухарук назначил нового главу представительства ХМАО в Москве

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) Руслан Кухарук назначил нового главу представительства Югры в Москве, следует из информации на сайте правительства. Курировать работу представительства будет Ольга Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее должность руководителя представительства ХМАО при правительстве РФ занимал Андрей Кныш. Он имел опыт в IT, консалтинге и стал финалистом конкурса «Лидеры России» в 2019 году.

Полина Щуцкая