Жилье замедлило ввод

В январе—апреле, следует из оперативных данных Росстата, ввод жилья в эксплуатацию составил 38,7 млн кв. м — это на 5,7% больше, чем за тот же период 2024 года. В апреле, впрочем, сдано 6,7 млн кв. м — что на 7,4% меньше, чем годом ранее. Снижение объемов ввода, после того как в феврале—марте отмечался серьезный рост, связано с замедлением темпов сдачи индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Отметим, этот сегмент демонстрировал положительную динамику большую часть 2024 года и в феврале—марте этого года и удерживал показатели ввода жилья в целом в плюсе.

В апреле, по данным Росстата, введено 4,4 млн кв. м частных домов, что на 9,3% отстает от прошлогоднего объема. Замедлились темпы ввода ИЖС и в месячном выражении после высоких показателей первого квартала (около 7–8 млн кв. м в месяц). В целом за январь—апрель введено 25,4 млн кв. м частных домов, что на 20% больше, чем годом ранее,— на ИЖС приходится 75% введенного в эксплуатацию за этот период жилья. Сектор многоквартирных домов продолжает оставаться в минусе, хотя в апреле отставание от прошлогодних показателей оказалось незначительным — объемы ввода составили 2,3 млн кв. м, что на 4% меньше, чем годом ранее. В январе—апреле застройщиками построено 9,6 млн кв. м, что ниже прошлогоднего показателя на 14%.

В Минстрое, как сообщил вчера замглавы ведомства Никита Стасишин, основной задачей сейчас считают удержание годовых объемов ввода жилья на уровне не менее 100 млн кв. м. Как ранее отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин, с учетом текущей динамики по итогам 2025 года ввод ожидается выше этого уровня — такие результаты будут обеспечены заделами 2022–2023 годов, когда спрос на жилье был высоким. В случае же проблем с запуском новых проектов сейчас, по оценкам вице-премьера, в 2027–2028 годах может случиться «провал в 30 млн кв. м».

По данным «Дом.РФ», объемы выхода новых проектов на рынок уже отстают от прошлогодних: за январь—апрель запущено на 18% меньше новых строек — 12,4 млн кв. м. В апреле застройщики вывели на рынок 4,3 млн кв. м новых проектов, что стало максимумом с начала года, но также на 2% меньше, чем годом ранее. В целом объем строящегося жилья оценивается, по данным на 1 мая, в 116,5 млн кв. м (плюс 5% в годовом выражении). Такая динамика запуска новых проектов связана с пониженным спросом на жилье после отмены с 1 июля 2024 года массовой льготной ипотеки. По итогам января—апреля, по оценкам «Дом.РФ», банки выдали 215 тыс. ипотечных кредитов на 909 млрд руб., что на 48% и 40% соответственно отстает от показателей аналогичного периода 2024 года. Основное снижение — за счет рыночных кредитов, ставки по которым остаются заградительными (около 27% на конец апреля).

Евгения Крючкова