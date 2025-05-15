Доллары раскладывают по кошелькам

Россияне четвертый месяц подряд покупают больше валюты, чем продают. По данным ЦБ, в апреле эта разница составила 68,5 млрд руб. В марте нетто-покупки были на 20 млрд руб. больше. Речь идет о сделках на биржевом и внебиржевом рынках, которые совершали физические лица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В целом интерес россиян к валюте сейчас выше, чем был в конце 2024 года. Это связано и с укреплением рубля, и с возросшими тратами, говорит ведущий аналитик компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева: «Текущее время уже можно обозначить началом сезона. Это и подготовка к майским праздникам, и последующий сезон отпусков, заканчивается учеба в школах, институтах. Поэтому отчасти это можно считать подготовкой.

С другой стороны, поведение населения зачастую алогично. То есть если мы посмотрим на эту динамику чистых продаж или покупок, то в моменты, когда курс укрепляется, валюту, наоборот, продают. Поэтому изменение, которое началось в марте и продолжилось в апреле, потенциально может выступать и сигналом к тому, что курс в ближайшем будущем сможет развернуться от укрепления в сторону ослабления. Потенциально это и выступает каким-то защитным инструментом, в том числе и активом, который приобретается с расчетом на то, что рубль крепким долго не будет».

В апреле на фоне геополитических новостей российская валюта стала активно дорожать. Курс доллара 15 мая достиг минимального значения за два года. Он упал до 80,5 руб. При этом банки начали вводить комиссию на продажу долларов нового образца — порядка 200 руб. на одну сотенную купюру. Наличные — неэффективный финансовый инструмент, говорит главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец: «Это естественная реакция рынка на ощущение того, что рубль оказался временно переоцененным, переукрепленным. Тем более, что ситуация глобальная, в том числе сырьевая, как будто бы не разворачивается в пользу рубля. Вот это ощущение копится, поддерживая интересы к наличной иностранной валюте и к любым квазивалютным инструментам.

Наличная валюта — это вещь специфическая. Она нам не дает текущей доходности, а хотелось бы. Несмотря на то, что у нас часто бывали периоды достаточно существенного ослабления рубля, но если взять долгосрочный период и валюту без доходности, то она нам еле-еле помогает обыгрывать российскую инфляцию, поэтому как будто бы недостаточно защищает стоимость наших сбережений. Поэтому здесь, конечно, хочется искать инструмент с валютной доходностью. Депозиты сейчас предлагают только юаневые в основном. Они не очень высокие доходности, но все же это хоть какая-то доходность. И альтернативой, безусловно, будут валютные облигации».

По данным ЦБ, в первом квартале россияне забрали из зарубежных банков больше, чем внесли на счета. Количество депозитов сократилось на 23% или почти на 2 трлн руб., опустившись на уровень начала 2024 года.

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Юлия Савина