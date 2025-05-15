С начала года от клещей пострадали почти 1,7 тысяч жителей Кубани

С начала 2025 года в Краснодарском крае зарегистрировано 1690 случаев обращения за медицинской помощью после укусов клещей, в том числе 803 — среди детей. Только за последнюю неделю зафиксировано более 350 подобных инцидентов. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений снизилось на 16,6%. В лабораториях проведено 6127 исследований клещей, снятых с людей и из внешней среды, с использованием ИФА и ПЦР. Из 897 особей, снятых с пострадавших, в 14,6% случаев выявлены положительные результаты на иксодовый клещевой боррелиоз.

«В крае проводятся обработки территорий от клещей, с дальнейшим контролем качества проведенных акарицидных мероприятий. В настоящее время обработано более 1499 га территории. Клещей можно сдать на исследование в специальных пунктах Роспотребнадзора», – напомнили в ведомстве.

Вячеслав Рыжков