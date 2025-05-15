В Черноземье 16 мая будет облачно и сухо, от +8°С до +22°С

В пятницу, 16 мая, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +8°С до +22°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде на протяжении суток прогнозируется облачность с прояснениями, без осадков, ночью температура опустится до +10°C, днем поднимется до +20°C.

В Воронеже на протяжении суток осадков не ожидается, ночью синоптики обещают переменную облачность, температура опустится до +8°C. Днем будет облачно с прояснениями, до +22°C.

В Курске ночью будет облачно, без осадков, а температура составит +10°C. Днем прогнозируется облачность с прояснениями, до +20°C.

В Липецке ночью ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура опустится до +8°C. Днем будет облачно, без осадков, до +22°C.

В Орле на протяжении суток будет облачно, без осадков. Ночью температура составит +9°C, днем — до +20°C.

В Тамбове на протяжении суток прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью температура опустится до +7°C, днем воздух прогреется до +21°C.

Ульяна Ларионова