Люксовые авто заводят продажи

Спрос на люксовые автомобили в России вырос в апреле на 15% год к году. Продажи в этом сегменте по итогам прошлого месяца составили 78 машин, сообщают аналитики агентства «Автостат». Самым востребованным брендом стал Bentley — более трети всех покупок. Еще треть — за Rolls-Royce. В топе предпочтений также Lamborghini, Ferrari, Aston Mаrtin, и Maserati. Стоимость нового Bentley Continental GT в России начинается от 45 млн руб., рестайлингового Rolls-Royce Cullinan — от 68 млн руб.

Все названные бренды официально в Россию не поставляются, напоминает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «Европейцы сами охотно помогают обходить санкции. Все эти автомобили нельзя поставлять в Российскую Федерацию, но они все равно сюда приезжают без особых сложностей. Санкции в данном случае влияют исключительно на то, что все стало чуть-чуть дороже.

Все вещи с технической поддержкой, все это давным-давно в России делается, все освоено, есть и то, что в Европе сделать не могут. У нас восстанавливают такой люкс-класс и на таком уровне, что европейцы могут просто завидовать. Рынок люкса жил, жив и будет жить. С весной каждый год он будет расти, потому что эти машины и обновления требуют, и амортизация по ним есть довольно серьезная».

Российской люксовой марки Aurus в статистке продаж нет. Это может быть связано с тем, что машин производится очень мало и в основном они реализуются партиями по корпоративным и госконтрактам, говорят эксперты. Автомобильная отрасль испытывает проблемы с замещением традиционного люкс-сегмента, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Конечно, его особо заместить, по большому счету, нечем. Не только потому, что есть какой-то технически высокий уровень, на самом деле китайские компании кое-что предлагают. Есть бренд Hongqi —машины не самые плохие.

Есть очень интересные гибриды, мы прекрасно знаем, что LiXiang суперпопулярный. Отвечает ли он таким требованиям, которые предъявляют к автомобилям владельцы Rolls-Royce? Наверное, нет. Но тем не менее какое-то приближение есть. Люкс — это по-прежнему европейские бренды. Это даже не Япония, и не Америка. У Cadillac такого уровня тоже нет. Поэтому замещать его особо нечем. Те люди, которые покупают такие автомобили, — россияне, у которых в парке много машин».

Продажи новых легковых автомобилей в массовом сегменте в апреле в годовом выражении упали на четверть. Эксперты отрасли прогнозируют падение рынка по итогам года до 20%.

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Юлия Савина