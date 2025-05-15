В Петербурге ликвидировали сеть борделей

Полиция Санкт-Петербурга пресекла «сеть притонов по оказанию услуг интимного характера», сообщило управление МВД по Ленинградской области. Бордели работали по адресам на улицах Маяковского и Гороховая, а также на Воскресенской набережной.

Задержаны три женщины в возрасте от 34 до 52 лет, уточнила полиция. Самая старшая из них, по предварительным данным, была управляющей сети борделей. Она занималась административным и хозяйственным управлением. Управление МВД добавило, что ежемесячный доход борделей мог достигать 20 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по статье об организации занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на пять лет. Во время обысков по месту жительства фигуранток дела, в колл-центре и самих борделях полиция изъяла технику, банковские карты, тетради с записями и графики работы.