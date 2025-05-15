В Екатеринбурге открылась фотовыставка «18 мгновений Свердловска»

В Музее истории Екатеринбурга открылась выставка «18 мгновений Свердловска. Фоторепортажи Владислава Ветлугина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотовыставка «18 мгновений Свердловска. Фоторепортажи Владислава Ветлугина» в Музее истории Екатеринбурга

Фото: Полина Клейн Фотовыставка «18 мгновений Свердловска. Фоторепортажи Владислава Ветлугина» в Музее истории Екатеринбурга

Фото: Полина Клейн

Владислав Ветлугин работал фотокорреспондентом в газете «Уральский рабочий» с 1963 по 1999 годы. Выставка основана на его архиве 1964-1965 годов: экспозиция посвящена Свердловску (название Екатеринбурга в 1924-1991 годах) эпохи Оттепели.

«Ученый секретарь Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков провел инвентаризацию около 5 тыс. снимков, соотнеся их с конкретными событиями, именами и токами на карте города. Ориентиром в этом исследовании послужили газетные публикации того времени»,— говорится в описании выставки.

Посетители смогут увидеть 18 тщательно отобранных эпизодов, отражающих жизнь Свердловска шестидесятых годов. Одной из особенностей выставки станет возможность сравнить опубликованные фотографии с рабочими дубликатами, которые отличаются большей живостью и непосредственностью. В рамках ее работы будут раскрыты методы фотомонтажа в доцифровую эпоху.

На фотографиях: официальные визиты государственных деятелей ГДР, Ирана и Югославии, показы Свердловского дома моделей, жители города — школьники, артисты, рабочие и другие.

Выставка работает до 6 июля.

Анастасия Брагина