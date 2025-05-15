Татарстан и Вологодская область подписали соглашение о сотрудничестве в туризме

Председатель государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов и заместитель губернатора Вологодской области Дмитрий Родионов подписали соглашение об укреплении туристического сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

«Уверен, что реализация намеченных планов будет способствовать увеличению туристического потока и укреплению межрегиональных связей», — рассказал Сергей Иванов.

По соглашению Татарстан и Вологодская область будут работать над продвижением туристических маршрутов, включающих достопримечательности двух регионов. Стороны также планируют обмениваться опытом в туристском маркетинге, информацией о туристических ресурсах, мероприятиях и законодательстве в сфере туризма. Татарстан и Вологодская область собираются сотрудничать в профессиональной подготовке кадров для отрасли.

Диана Соловьёва