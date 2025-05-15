Суд Ставрополья арестовал счета подрядчика больницы в Кугульте на 28 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил ходатайство прокуратуры региона о наложении ареста на банковские счета ООО «Строй-Инвест» в пределах суммы 27,8 млн руб. Информация об этом опубликована картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Надзорный орган требует признать недействительными государственный контракт от 16 мая 2022 года на реконструкцию участковой больницы в селе Кугульта. Контракт был заключен между министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и ООО «Строй-Инвест». Прокуратура также требует взыскать с компании в пользу министерства 27,8 млн руб. в качестве последствия недействительности сделки.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строй-Инвест» зарегистрирован в 2017 году в городе Магас (Ингушетия). Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — Руслан Газдиев. Уставный капитал общества составляет 11 тыс. руб. Выручка компании за 2024 год составила 16,6 млн руб., прибыль — 88 тыс. руб.

В обосновании необходимости ареста счетов прокуратура указала, что компания может распорядиться своими финансами, что затруднит или сделает невозможным исполнение будущего судебного решения.

Суд согласился с доводами заявителя, отметив, что обеспечительные меры позволят сохранить текущее положение сторон до вынесения итогового судебного акта и обеспечат защиту интересов публично-правового образования.

Арест наложен на счета ООО «Строй-Инвест» в ПАО «Сбербанк России» и АО «ТБанк». Ответчик имеет право обратиться с ходатайством об отмене обеспечительных мер или их замене.

Согласно информации из тендерной документации (Реконструкция участковой больницы в с.Кугульта государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Грачевская районная больница»), стоимость контракта составляет 28,2 млн руб. Проект предусматривает комплексное обновление медицинского учреждения. Подрядчик должен был выполнить усиление грунтов основания существующих фундаментов несущих стен. Ремонтные работы включают демонтаж керамической плитки, линолеума, отбивку штукатурки и разборку облицовки стен.

Тат Гаспарян