Ярославская область лидирует по числу нарушений на объектах «Оздоровления Волги»

Росприроднадзор подвел итоги проверок очистных сооружений, построенных и реконструированных в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», и сообщил, что наибольшее количество нарушений обязательных требований в области охраны окружающей среды было выявлено в Ярославской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

173 нарушения зафиксировали при проверке ГП ЯО «Северный водоканал» на 11 объектах. У других субъектов, также приведенных в перечне с наибольшим количеством нарушений, выявлено не более 54 фактов.

В Росприроднадзоре сообщают, что виновные в нарушениях привлечены к административной ответственности, выданы предписания об устранении дефектов. Ведомство подготовило рекомендации для исправления ситуации.

«В отдельных субъектах РФ нарушения не устраняются, а контролируемые лица бездействуют. К ним относятся Вологодская, Ярославская, Самарская и Нижегородская области»,— говорится в сообщении.

Напомним, что в 2024 году депутат Госдумы РФ Жанна Рябцева заявила о проблемах с работой очистных сооружений в Ярославской области и неработающем канализационном коллекторе от деревни Дюдьково до очистных сооружений в Копаево стоимостью более 1 млрд руб. Были возбуждены уголовные дела о хищении средств при строительстве очистных сооружений.

Алла Чижова