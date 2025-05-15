Минпросвещения включило в федеральный перечень 67 учебников по языкам народов РФ

Минпросвещения добавило в федеральный перечень школьных учебников 104 новые книги. Из них 67 касаются преподавания языков народов России, в том числе башкирского, татарского, удмуртского, чеченского. Еще 27 учебников — литературы народов Карачаево-Черкесии, Татарстана, Удмуртии и Чечни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Также в перечень вошли десять учебников для вариативной части образовательной программы, среди них — «Мир искусства» (для 1–4 классов), «Медиаграмотность и медиабезопасность» (для 5–9 классов) и «Беспилотные летательные аппараты» (для 8–9 классов).

Федеральный перечень учебников содержит учебные материалы, допущенные к использованию в школах. Экспертные заключения, учитываемые при включении учебников в перечень, составляет Российская академия наук исходя из критериев научной экспертизы. В случае низкого балла по любому критерию экспертизы учебник не рекомендуется к включению в федеральный перечень.

Полина Мотызлевская