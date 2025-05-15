На Ставрополье к 1 сентября откроют 28 обновленных школ

В Ставропольском крае в 2025 году проводится капитальный ремонт в 31 школе. К началу нового учебного года откроются 28 обновлённых школ с благоустроенными территориями и необходимыми мерами антитеррористической защиты, сообщили в пресс-службе главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В остальных трех образовательных учреждениях капитальный ремонт планируется завершить до конца года.

Также к началу нового учебного года будут готовы два отремонтированных детских сада. В 2025-2026 годах обновление ждет общежитие Невинномысского химико-технологического колледжа.

За последние два года капитальное обновление завершили в 55 школах края. Всего же до 2027 года в регионе планируется отремонтировать 55 школ и 14 детских садов.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ» Ставропольский край вошел в список 17 регионов России, не заключивших контракты по капитальному ремонту образовательных учреждений.

Николай Аксенов